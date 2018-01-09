به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر، کاترینا اوانجلاتو کارگردان تئاتر و اپرای یونانی در سی‌ و ششمین جشنواره تئاتر فجر به دعوت بخش بین‌الملل، پنلی تخصصی و مشترک با شکرخدا گودرزی خواهد داشت. او در حوزه تئاتر و فلسفه تحصیل و از سال ۲۰۰۶ در تئاتر ملی یونان تولیدات بسیاری را کارگردانی کرده است و در بسیاری از موسسات آموزشی شناخته شده از جمله دانشگاه آتن تدریس می‌کند.

اوانجلاتو جوایز متعددی را با عنوان بهترین کارگردان، بهترین هنرمند جوان و بهترین اثر برای کارهای اجرایی دریافت کرده است. او مدت‌ها روی تراژدی‌های یونانی مطالعه کرده و در اپرای ملی یونان اجراهای متعددی را با اقتباس از این آثار به اجرا برده است.

شکرخدا گودرزی نیز با سال‌ها سابقه در نمایشنامه‌نویسی و کاگردانی، همواره نگاهی معاصر به آثار کلاسیک داشته است. وی با شناختی که روی شخصیت‌های اساطیری و حماسی ایران دارد اوانجلاتو را در این پنل همراهی خواهد کرد.

این ۲ در این پنل به تحلیل شخصیت زنان در آثار مفاخر ملی سرزمین خود و به مطالعه‌ای نوین در آثار شاخص ۲ شاعر نامدار در سطح جهان، حکیم فردوسی شاعر شاهنامه و اوریپید تراژدی‌نویس یونانی خواهند پرداخت.

این پنل در تاریخ ۲ بهمن در سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایرانشهر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر در فاصله روزهای ۲۸ دی تا ۹ بهمن برگزار می‌شود.