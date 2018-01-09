سند تحول بنیادین و تغییر نام آموزش و پرورش/ ادعاها ضد و نقیض است

به گزارش خبرنگار مهر، دو روز است که بحث بر سر تغییر نام آموزش و پرورش توسط وزارتخانه جدید مورد نقد و نظر بسیاری از اهالی رسانه و کارشناسان آموزش و پرورش در فضاهای رسمی و مجازی شده است. داستانی که باز هم یک سرش به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باز می گردد. ابتدا علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک شورای معاونان و مدیران کل ستادی و استانی آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی و راهنمای ما در تمام اقدامات وزاتخانه و از جمله در معاونت پرورشی و فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، گفت: مطابق این سند قرار است وزارت آموزش و پرورش از یک نهاد علمی و آموزشی صرف به یک نهاد فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و به «وزارت تربیت رسمی و عمومی» تغییر نام دهد و بر اساس این تغییر نام، نگاه به رویکردهای آن، چه در آموزش و پرورش و چه در جامعه تغییر یابد.

اما امروز و به فاصله یک روز از طرح این مبحث، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، تغییر نام وزارت آموزش و پرورش را تکذیب کرد.

وی با رد این خبر که ابتدا یکی از رسانه های رسمی اعلام کرده بود، گفت: هرگز بحث تغییر نام وزارت آموزش و پرورش را مطرح نکرده ام و چنین چیزی نیست. در یک نشست کاری گفتم، رویکردهای آموزش و پرورش باید فرهنگی- تربیتی باشد. بر اساس مبانی نظری سند تحول بنیادین قرار است تغییر رویکردهایی در آموزش و پرورش رخ دهد، مگر در اختیار من است که بتوانم نام وزارت آموزش و پرورش را تغییر دهم.

در واقع وی از تغییر رویکرد وزارت آموزش و پرورش در تکذیبیه اش سخن گفته است و نه تغییر نام آن و این در حالی است که روز گذشته نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش در سخنانی با خبرنگاران در استودیو الفبای آموزش و پرورش دقیقا به تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای تغییر نام این نهاد تاکید کرده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرنام وزارت آموزش وپرورش گفت: واژه آموزش و پرورش یک واژه نوظهور در کشور ماست که قدمتی حدود صدساله دارد و ما قبل از آن این واژه را نمی بینیم، بنابراین زمانی که ما با نظام آموزشی بین المللی مواجه شدیم واژه خارجی مربوطه را به زبان فارسی آموزش وپرورش ترجمه کردیم این درحالی است که زمان قبل از آن تنها از یک واژه استفاده می شده است.

نوید ادهم اظهار کرد: از ابتدا در این موضوع کژتابی وجود داشت و مخالفینی هم داشت البته دو واژه آموزش و واژه پرورش لازم و ملزوم یکدیگرند، در سند تحول نیز به این نتیجه رسیده ایم که یک‌واژه انتخاب کنیم که هردو مفهوم را برساند و پس از بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که واژه تربیت پیشنهاد شود زیرا واژه تربیت، آموزش را نیز در بر دارد البته این پیشنهاد را شورای عالی انقلاب نیز تایید کرده اما تصویب نکرده است بنابراین قرار نیست فعلا این تغییرات انجام شود.

به عبارت دیگر طبق سند تحول بنیادین همان حرف اول علیرضا کاظمی برای تلاش آموزش و پرورش برای تغییر نام این نهاد و تاکید آن بر کلمه «تربیت» به جای آموزش و پرورش درست تر است و حتی طبق صحبت های نوید ادهم چنین مساله ای در شورای عالی انقلاب فرهنکی مطرح و تایید شده است.

حال باید پرسید این طرح دقیقا با چه پشتوانه کارشناسی مطرح شده است و آیا دلایل کافی برای این تغییر نام وجود دارد؟