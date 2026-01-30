گفتگوی تلفنی پزشکیان و اردوغان حول مسائل منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و آقای رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه پیش از ظهر امروز جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در گفگوی تلفنی، آخرین تحولات منطقه را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این گفتگو تلفنی، روسای جمهور ایران و ترکیه ضمن تبادل نظر درباره مسائل جاری منطقه، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای دیپلماتیک، تعامل‌محور و مبتنی بر گفت‌وگو برای حل‌وفصل مسائل تأکید کردند و خواستار پرهیز از هرگونه اقدامات تحریک‌آمیز، تنش‌زا و جنگ‌افروزانه در منطقه شدند.

پزشکیان در این گفتگو با تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد «دیپلماسی عزتمندانه»، مبتنی بر چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی، تصریح کرد که رویکرد ایران بر پایه گفتگو، احترام متقابل، نفی تهدید و زور و مبتنی بر منطق برد-برد است.

رئیس جمهور با بیان اینکه شکل‌گیری روندهای مؤثر دیپلماتیک و گفتگومحور مستلزم ایجاد فضای اعتماد متقابل است، خاطرنشان کرد که لازمه و مقدمه موفقیت هرگونه ابتکار دیپلماتیک، اثبات حسن نیت از سوی طرف‌های ذی‌ربط و کنار گذاشتن تحرکات و اقدامات جنگ‌افروزانه و تهدیدآمیز در منطقه است.

در این گفتگو تلفنی، رؤسای جمهور ایران و ترکیه همچنین بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، نقش سازنده کشورهای منطقه در حفظ ثبات و امنیت پایدار و ضرورت تقویت سازوکارهای گفتگو برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید بحران‌ها تأکید کردند.