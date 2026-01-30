ابرهای سرخ در آسمان رمزارزها با ریزش ۶ درصدی بیت کوین 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی تقریبا کل بازار قرمز شد و رمرزارزهای مطرح بازار ریزش نسبتا سنگینی را تجربه کردند.

بر همین اساس قیمت بیت کوین ۶.۵ درصد نسبت به دیروز کاهش یافت و هم اکنون ۸۲ هزار و ۳۹۴ دلار در هر واحد در حالت دست به دست شدن است؛ با این حساب ارزش کل بازار جهانی بیت کوین به ۱.۶۵ تریلیون دلار کاهش یافته است.

اتریوم هم به عنوان دومین عرضه مطرح بازار ۷.۹ درصد از ارزش خود را از دست داد و با قیمت ۲ هزار و ۷۲۳ دلار در هر واحد در بازار دست به دست می‌شود.

کاردانو هم یکی از ارزهایی بود که بیشترین افت را در معاملات امروز تجربه کرد و با ۷.۸ درصد کاهش به ۰.۳۲۳۰ دلار در هر واحد رسید.

باینانس، ریپل، سولانا و دوج کوین هم هر کدام بیش از ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده و به ترتیب با قیمت ۸۴۲ دلار، ۱.۷۴ دلار، ۱۱۵.۴ دلار و ۰.۱۱۳۸ دلار در حال خرید و فروش شدن هستند.

به طور کلی در معاملات امروز ارزش بازار جهانی ارزهای مجازی هم ۵.۵ درصد کاهش یافت و به ۲.۸۱ تریلیون دلار رسید.

در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۱۸۵ میلیارد دلار در بازار رمز ارزها پول جابجا شده که ۶۶ درصد نسبت به دیروز بیشتر بوده است؛ از این رقم ۵۷ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۱ درصد هم مربوط به معاملات اتریوم بود.