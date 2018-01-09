آتش سوزی در انبار ۴۰۰ متری/انتقال دود به ساختمان های مسکونی

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این آتش سوزی گفت:خبر حریق گسترده در یک انبار در نظامآباد ساعت ۱۰:۳۲ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: با اعلام این خبر، بلافاصله آتشنشانان ۳ ایستگاه آتشنشانی با امکانات لازم به محل حادثه اعزام شدند و مشخص شدمحل آتشسوزی محوطه روباز به وسعت ۴۰۰ متر و انبار نگهداری جعبههای غذا بود.
ملکی در ادامه گفت: ضمن اینکه مقداری تختههای چوبی نیز در این انبار نگهداری میشد و دود زیادی از آن به بیرون متصاعد میشد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: همچنین در مجاورت این محوطه، ساختمان ۵ طبقه مسکونی وجود داشت که دود حاصل از آتشسوزی انبار به تعدادی از واحدهای این ساختمان سرایت کرده بود.
ملکی تصریح کرد: آتشنشانان به سرعت عملیات را آغاز کرده و با مهار آتش از گسترش آن به ساختمان مسکونی و قسمتهای دیگر انبار جلوگیری کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی با بیان اینکه این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشت، در خاتمه گفت: هم اکنون آتشنشانان مشغول لکهگیری و ایمنسازی محل حادثه هستند و تا دقایقی دیگر عملیات به پایان میرسد.
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