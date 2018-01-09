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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۱۹

آتش سوزی در انبار ۴۰۰ متری/انتقال دود به ساختمان های مسکونی

آتش سوزی در انبار ۴۰۰ متری/انتقال دود به ساختمان های مسکونی

سخنگوی آتش‌نشانی تهران از وقوع حریق گسترده در یک انبار ۴۰۰ متری در محله نظام‌آباد خبر داد.

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این آتش سوزی گفت:خبر حریق گسترده در یک انبار در نظام‌آباد ساعت ۱۰:۳۲ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: با اعلام این خبر، بلافاصله آتش‌نشانان ۳ ایستگاه آتش‌نشانی با امکانات لازم به محل حادثه اعزام شدند   و مشخص شدمحل آتش‌سوزی محوطه روباز به وسعت ۴۰۰ متر و انبار نگهداری جعبه‌های غذا بود.

ملکی در ادامه گفت: ضمن اینکه مقداری تخته‌های چوبی نیز در این انبار نگهداری می‌شد و دود زیادی از آن به بیرون متصاعد می‌شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: همچنین در مجاورت این محوطه، ساختمان ۵ طبقه مسکونی وجود داشت که دود حاصل از آتش‌سوزی انبار به تعدادی از واحدهای این ساختمان سرایت کرده بود.

ملکی تصریح کرد: آتش‌نشانان به سرعت عملیات را آغاز کرده و با مهار آتش از گسترش آن به ساختمان مسکونی و قسمت‌های دیگر انبار جلوگیری کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با بیان اینکه این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشت، در خاتمه گفت: هم اکنون آتش‌نشانان مشغول لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل حادثه هستند و تا دقایقی دیگر عملیات به پایان می‌رسد.

کد مطلب 4195620

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