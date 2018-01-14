چاقی در کردستان رکورد زد/کار فرهنگی و آموزش نیاز ضروری است

خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ چنور صادقی: چاقی امروزه علاوه براینکه خود به عنوان بیماری ناشی از عوامل مختلف هم چون تغذیه نامناسب شناخته شده، عامل خطری هم در بیماری های غیر واگیرداری هم چون قلبی و عروقی، دیابت، فشارخون و سکته های قلبی و مغزی است.

وقتی که میزان کالری دریافت شده در بدن هر فرد بیشتر از مصرف آن باشد این کالری به شکل چربی ذخیره ای درآمده و فرد دچار چاقی می شود که کارشناسان از جمله علل چاقی را شامل عوامل ژنتیکی، محیطی، تحرک و فعالیت بدنی کم، خوردن بیش ازحد نیاز بدن عنوان می کنند.

بسیج ملی تغذیه در راستای فرهنگ سازی و اصلاح الگوی تغذیه جامعه در سطح کشور اجرا می شود که امسال از ۱۵ دی ماه این برنامه آغاز شده و تا ۳۰ دی ماه به طول می انجامد و امسال این برنامه با شعار «چاقی یا سلامتی، انتخاب با شما است»، نامگذاری شده است.

تعیین شعار مذکور حکایت از به صدا درآمدن زنگ خطر چاقی و افزایش اضافه وزن در جامعه ما است، البته ناگفته نماند طی یک دهه اخیر این بیماری در دنیا شیوع روبه رشدی داشته است به گونه ای که ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم در سال ۱۹۹۰ چاق بودند و در سال ۲۰۱۰ این میزان به ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد.

براساس بررسی های انجام شده ۵۹.۳ درصد از جمعیت ایران چاق هستند و این میزان در استان کردستان ۶۳.۸ درصد است و متاسفانه بیش از ۳ درصد مردم این استان بیشتر از میانگین کشوری دارای اضافه وزن هستند.

چاقی، معیار زیبایی در زنان کُرد

از دیگر عواملی که در کردستان شاید بیشتر از دیگر نقاط کشور مردم را به سوی چاقی می کشاند برمی گردد به فرهنگ موجود در این منطقه، به گونه ای که عده ای خود دوست دارند چاق باشند و متاسفانه این وضعیت در بین شماری از زنان کردستانی یک موضوع رایج به شمار می رود.

بی شک علاوه بر ترویج مسائلی مربوط به اصلاح رژیم غذایی و افزایش فعالیت های بدنی نیاز است که به مباحث فرهنگی موجود در منطقه در ارتباط با چاقی هم پرداخته شود.

احتمال چاقی کودکان دارای والدین چاق ۶۶ تا ۸۰ درصد است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۳.۸ درصد مردم استان دارای اضافه وزن هستند، گفت: اگر در گذشته چاقی بیشتر متعلق به قشر ثروتمند جامعه بود امروز در قشر فقیر جامعه هم شاهد اضافه وزن هستیم که این نشان دهنده مواجه شدن جامعه با معضلی اساسی است.

فرزام بیدارپور با اشاره به اینکه تغییر در یک سری ژن، باعث افزایش چاقی افراد می شود، عنوان کرد: از دیگر شایع ترین عوامل چاقی مربوط به عوامل محیطی است.

وی اضافه کرد: پدر و مادری که هر دو لاغر باشند ۹ تا ۱۰ درصد احتمال چاق شدن فرزندان آنها وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر یکی از والدین چاق باشد احتمال چاقی فرزندان آنها ۴۰ تا ۵۰ درصد و اگر هر دو چاق باشند احتمال چاقی بچه های آنها ۶۶ تا ۸۰ درصد است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه نیاز روزانه هر فرد به قند ۲۵ گرم است، گفت: براساس مطالعات انجام شده مصرف روزانه قند در هر فرد در جامعه ما ۶۶ گرم به عبارتی بیش از دو برابر استاندارد است.

بیدارپوربه عوارض چاقی اشاره کرد و اظهارداشت: چاقی در اکثر ارگان ها و قسمت های مختلف بدن تاثیر می گذارد و منجر به بیماری های قلبی و عروق، سکته های قلبی و مغزی، دیابت نوع دو و کبد چرب می شود.

وی ادامه داد: چاقی و تغذیه ناسالم در ایجاد سرطان های رحم، سینه، پروستات و لوزالمعده هم تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: علاوه بر بیماری های جسمی، چاقی منجر به بیماری های روحی و روانی هم چون افزایش افسردگی و کاهش اعتماد به نفس خواهد شد.

یک نسخه را نمی توان برای درمان چاقی پیچید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از آنجا که در جامعه، ایجاد چاقی علل مختلف دارد بی شک درمان آن هم به شیوه های مختلفی انجام می شود لذا نمی توان یک نسخه واحد را برای درمان چاقی پیچید.

بیدارپور با اشاره به اینکه هر فردی نیاز به برنامه تغذیه دارد، بیان کرد: با برنامه غذایی و فعالیت فیزیکی می توان وزن را کنترل کرد.

چاقی مشکل فردی نیست و اجتماعی است لذا نیاز به مداخلات اجتماعی هم دارد وی اظهارداشت: چاقی مشکل فردی نیست و اجتماعی است لذا نیاز به مداخلات اجتماعی هم دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه بیشتر مردم ما چاقی را معیارزیبایی به ویژه در زنان می دانند، این مسئله چه میزان در افزایش چاقی تاثیرگذار است، گفت: قطعا مسائل فرهنگی یکی از مباحث مهم و حائز اهمیت است که متاسفانه در منطقه ما داشتن این دیدگاه که زنان چاق زیباتر محسوب می شود، یکی از عوامل افزایش و اضافه وزن در میان زنان استان شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: امروز بسیاری از مردم جامعه ما درگیر فضای مجازی و بازی های رایانه ای شدند و همین منجر به کاهش تحرک وفعالیت بدنی آنها شده و زمینه افزایش چاقی هم دراین افراد به مراتب افزایش پیدا کرده است.

۸۷ درصد مردم کردستان تحرک فیزیکی کافی ندارند

بیدارپور ادامه داد: هر فرد باید در هفته ۱۵۰ دقیقه فعالیت ورزشی داشته باشد که متاسفانه در کردستان ۸۷ درصد افراد بالای ۱۸ سال سن تحرک فیزیکی کافی ندارند.

وی یکی دیگر از عوامل چاقی را مصرف کم سبزی و میوه خواند و افزود: کمپین هایی در دنیا برای افزایش میوه و سبزیجات، غذای کم کالری و مصرف غذاهای پخته و آبپز تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: براساس مطالعات انجام شده، ۶۶.۷ درصد از مردم کردستان مصرف میوه و سبزی مناسبی ندارند به عبارتی از سه نفر دو نفر از سبزی و میوه استفاده نمی کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: ۸.۵ درصد مردم استان در هفته از فست فود استفاده می کنند واین میزان در کشور ۱۲.۵ درصد است و قطعا این شاخص هم در میزان افزایش وزن تاثیرگذار است.

مدیرگروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم به خبرنگار مهر گفت: حدود ۱۴ درصد از کودکان زیر دو سال در معرض اضافه وزن و چاقی قرار دارند.

امین امینی با بیان اینکه ژنتیک، دارو و محیط از عوامل ایجاد چاقی محسوب می شوند، بیان کرد: الگوی تغذیه مطلوب می تواند به کاهش اضافه وزن کمک کند.

وی اظهارداشت: باید الگوسازی از مدارس آغاز شود و دراین رابطه باید مسئول بوفه مدارس توجیه شوند که محصولات غذایی کم کالری و سالم را عرضه و در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

در همین حال یک کارشناس تغذیه هم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن هشدار به وضعیت چاقی در جامعه به ویژه استان کردستان بیان کرد: متاسفانه نوع تغذیه مردم در این چاقی بسیار موثر است.

ندا محمدپور با بیان اینکه امروز بخش زیادی از تغذیه مردم به ویژه نسل جوان مربوط فست فود است، گفت: این نوع تغذیه باعث می شود تا میزان چاق شدن افراد با سرعت بیشتری رشد پیدا کند.

وی با بیان اینکه مهمترین اصل در راستای مقابله با این چاقی فرهنگ سازی است، بیان کرد: نه تنها متولیان حوزه بهداشت و در مان، بلکه سایر نهادهای مسئول باید در این زمینه ورود پیدا کرده و به مردم آموزش های لازم را ارائه دهند.

برخی از دیدگاه های نادرست در جامعه هم چون چاقی، معیار زیبایی در زنان، را فقط با آموزش و فرهنگ سازی تغذیه سالم، داشتن تناسب اندام وترویج ورزش می توان اصلاح کرد و قطعا می طلبد مسئولان و متولیان امر به این مهم هم به ویژه در شهرهای کوچک، مناطق حاشیه شهرهای بزرگ و روستاهای استان که شیوع بیشتری دارد، توجه داشته باشند.