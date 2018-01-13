شرکت شمسا برای جذب زائر نیازمند برنامه جدی تر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی در دیدار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت شمسا گفت: برای جذب بیشتر زائر و هدایت او به سمت استفاده از این خدمات باید ساز و کارهایی تازه ای را به کار گرفت و بازاریابی، تبلیغات، اطلاع رسانی را در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه برای فعالیت در زمینه اعزام زائر به اماکن زیارتی به ویژه عتبات باید به سه ضلع مثلث برنامه ریزی، جذب و ارائه خدمات توجه ویژه داشت، خواستار بازنگری در برنامه ها و شیوه عمل تشکیلات شمسا و بروز رسانی آن در بخش جذب مخاطب بیشتر شد.

رییس سازمان حج و زیارت به فعالیت گروه ها و افراد غیرمجاز فعال در عرصه عتبات موسوم به آزادبرها در چرخه انتقال زائر به عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: گاهی سوء رفتار این گروه ها و افراد به پای شرکت شمسا نوشته می شود که در این صورت مسئولیت هیات مدیره این شرکت در اطلاع رسانی دقیق تر و جامع تر سنگین و وظیفه مدیرعامل سنگین تر خواهد شد.

معاون وزیر با اعلام حمایت از برنامه ها و فعالیت شرکت شمسا از مدیران این شرکت خواست به طور فعال وارد موضوع شوند و ضمن تبادل نظر با مدیران استانها و مدیران عامل شرکتهای مرکزی در زمینه جذب زائر و ترغیب آنها به استفاده از خدمات شرکت شمسا، راههای نوین جذب زائر را مشخص و تدوین کنند.

محمدی اوضاع و شرایط موجود کنونی جذب و اعزام زائر را متفاوت با سالهای قبل توصیف کرد و افزود: شرکت شمسا مجری اعزام هاست و ما بر این باوریم که شمسا باید این وظیفه را به صورت کاملا حرفه ای و علمی انجام دهد.

وی به نقش گروهها و افراد موسوم به آزادبر در انتقال زائر به عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: امروز یک فضای رقابتی جدی در عرصه جذب زائر برای عتبات وجود دارد و برخی از مجموعه های غیرمجاز با تبلیغات وسیعی که دارند علیرغم خدمات غیر قابل قبول همچنان در این عرصه مانده اند.

بنابر تاکید رییس سازمان حج و زیارت؛ شرکت شمسا باید تلاش کند با بکارگیری شیوه های جدید جذب، زائر را نسبت به امکانات و خدمات خود آگاه کند.

بنابر این گزارش؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل و دیگر اعضای هیات مدیره شرکت شمسا در این دیدار گزارشهایی در باره عملکرد این شرکت و برنامه های آینده آن ارائه کردند.

شرکت شمسا، مجری اصلی اعزام زائر زیر نظر سازمان حج و زیارت است که کار اعزام زائران را از طریق ۲۵۰۰ دفتر خدمات زیارتی در سراسر کشور انجام می دهد.