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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۹:۳۱

هدایت با اشعه ایکس؛

سفینه های فضایی خودران هم از راه می رسند

سفینه های فضایی خودران هم از راه می رسند

سازمان فضایی ناسا امیدوار است با استفاده از اشعه ایکس بتواند سفینه های فضایی رباتیک را در فواصل بسیار دور از زمین هدایت کند، تحولی که بسیاری از چالش های موجود در این زمینه را رفع می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ناسا برای اولین بار در نوامبر گذشته از دستیابی به این فناوری خبر داده بود. این تحول راه را برای ارسال سفینه های فضایی خودران به عمق فضا هموار می کند.

جیسون میشل یکی از افرادی که در حال کار بر روی این طرح در ناسا است، می گوید هدایت سفینه های فضایی با اشعه ایکس، اکتشاف و جستجو برای یافتن ناشناخته ها در دورترین نقاط فضا را تسهیل می کند. با استفاده از اشعه ایکس می توان سفینه های فضایی را بدون نیاز به دخالت انسان به سفرهای طولانی فرستاد و به طور آنی با آنها در تماس بود.

سیستم یادشده که به اختصار SEXTANT نام گرفته، می تواند برای هدایت اشیای مختلف در فضا که با سرعت هزاران مایل در ساعت حرکت می کنند، به کار گرفته شود. در سیستم SEXTANT از ترکیبی از ۵۲ تلسکوپ و ابزار شناسایی اشعه ایکس برای هدایت و ردیابی سفینه های فضایی استفاده می شود.

گفتنی است از این سیستم می توان برای شناسایی و موقعیت یابی دقیق انواع سفینه های فضایی بدون نیاز به شبکه جی پی اس استفاده کرد و لذا پیش بینی می شود در آینده از اهمیت و کاربرد ماهواره های جی پی اس نیز کاسته شود.

کد مطلب 4198878

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