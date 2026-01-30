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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام در ششمین دوره دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام در ششمین دوره دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد

مهلت ثبت‌نام و اعلام آمادگی تدریس در ششمین دوره طرح دستیاری آموزشی ویژه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی امروز، ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و این مهلت تمدید نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی که متقاضی حضور در این طرح هستند، باید تا پایان امروز با مراجعه به سامانه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نسبت به ثبت‌نام در فراخوان ششم دستیاری آموزشی و اعلام آمادگی برای تدریس در ترم پیش‌رو اقدام کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، داشتن حداقل معدل ۱۴ در مقطع کارشناسی، موفقیت در آزمون جامع یا برخورداری از سابقه تدریس به‌عنوان دستیار آموزشی، کسب حداقل ۳۰ امتیاز و تجانس رشته تحصیلی مقطع دکتری با مقطع کارشناسی از الزامات احراز شرایط متقاضیان است.

همچنین تأکید شده است که تخصیص درس صرفاً به دانشجویانی انجام می‌شود که در این فراخوان ثبت‌نام کرده باشند و عدم ثبت‌نام تا پایان امروز، امکان تدریس در ترم بهمن‌ماه را به‌طور کامل از متقاضیان سلب خواهد کرد.

داوطلبان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند تا پایان امروز به پایگاه اینترنتی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.bpj.iau.ir/TA مراجعه کنند.

کد مطلب 6733767

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      8 0
      پاسخ
      به دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد می کنیم برای افزایش سودآوری ، از کارمندان واحدهای دانشگاهی برای تدریس در دوره های ارشد و دکترای دانشگاه آزاد استفاده نماید .
      • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
        1 0
        بنگاه اقتصادی با هدف سوداوری است نه دانشگاه معتبر.
      • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
        1 0
        دقیقا
    • یسنا IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      با سلام . اینکه تصمیم میگیرند به معدل کارشناسی بالای 14 ، اجازه تدریس بدهند خیلی خوبه . اما طبق عرف هیچ قانونی عَطفِ به ماسَبَق نباید بشه و یک دفعه یکی که چنذ ترم درس داده ، زحماتش از بین برود . چون کسی برای مبلغ پایین حق التدریس شروع به تدریس نکرده - حتی دانشگاه سراسری هم امتیاز بندی میکنه و به معدل لیسانس امتیاز میده نه اینکه یک دفعه قانون بذاره و همه را هوا کنه

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