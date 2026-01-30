به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی که متقاضی حضور در این طرح هستند، باید تا پایان امروز با مراجعه به سامانه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نسبت به ثبت‌نام در فراخوان ششم دستیاری آموزشی و اعلام آمادگی برای تدریس در ترم پیش‌رو اقدام کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، داشتن حداقل معدل ۱۴ در مقطع کارشناسی، موفقیت در آزمون جامع یا برخورداری از سابقه تدریس به‌عنوان دستیار آموزشی، کسب حداقل ۳۰ امتیاز و تجانس رشته تحصیلی مقطع دکتری با مقطع کارشناسی از الزامات احراز شرایط متقاضیان است.

همچنین تأکید شده است که تخصیص درس صرفاً به دانشجویانی انجام می‌شود که در این فراخوان ثبت‌نام کرده باشند و عدم ثبت‌نام تا پایان امروز، امکان تدریس در ترم بهمن‌ماه را به‌طور کامل از متقاضیان سلب خواهد کرد.

داوطلبان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند تا پایان امروز به پایگاه اینترنتی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.bpj.iau.ir/TA مراجعه کنند.