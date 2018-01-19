  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸

نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال؛

مهرام و پتروشیمی یک - یک شدند

مهرام و پتروشیمی یک - یک شدند

دومین دیدار دو تیم پتروشیمی و مهرام در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال با برتری مهرام به پایان رسید تا دو تیم از نظر تعداد برد مساوی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوم تیم های بسکتبال مهرام و پتروشیمی در مرحله نیمه هایی مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور امروز جمعه برگزار شد و طی آن تیم مهرام موفق شد در حضور تماشاگران پتروشیمی این تیم را با نتیجه ۸۳ بر ۷۷ شکست دهد.

مهرام در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کرد که شب گذشته در اولین دیدار مغلوب پتروشیمی میزبان شده بود.

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت سه برد از پنج بازی برگزار می شود. دو تیم مهرام و پتروشیمی با توجه نتایج به دست آمده در دیدار های اول و دوم به لحاظ تعداد برد مساوی هستند.

دیدار سوم و چهارم این تیم در تهران برگزارخواهد شد.

کد مطلب 4204150
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها