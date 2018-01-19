مهرام و پتروشیمی یک - یک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوم تیم های بسکتبال مهرام و پتروشیمی در مرحله نیمه هایی مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور امروز جمعه برگزار شد و طی آن تیم مهرام موفق شد در حضور تماشاگران پتروشیمی این تیم را با نتیجه ۸۳ بر ۷۷ شکست دهد.

مهرام در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کرد که شب گذشته در اولین دیدار مغلوب پتروشیمی میزبان شده بود.

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت سه برد از پنج بازی برگزار می شود. دو تیم مهرام و پتروشیمی با توجه نتایج به دست آمده در دیدار های اول و دوم به لحاظ تعداد برد مساوی هستند.

دیدار سوم و چهارم این تیم در تهران برگزارخواهد شد.