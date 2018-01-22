انجام دو ماموریت امداد توسط اورژانس هوایی البرز

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح حوادث به وقوع پیوسته امروز دوشنبه دوم بهمن در استان البرز، اظهار کرد: اولین حادثه ویژه اورژانس ۱۱۵ امروز با انفجار کپسول گاز پیک نیکی رقم خورد.

وی با بیان اینکه‌این ماموریت آمبولانس اورژانس را به شهرستان فردیس(شهرک طالقانی) اعزام‌ کرد، افزود در این حادثه که صبح امروز به وقوع پیوست دو نفر دچار سوختگی شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث استان البرز تصریح کرد: تکنسین های اعزامی مصدوم اول را با سوختگی ۷۰ درصد و مصدوم دوم را با سوختگی پنج درصد را در اسرع وقت و ضمن ارائه خدمات درمانی پیش بیمارستانی به بیمارستان شهید مدنی شهرستان کرج انتقال دادند.

وی با اشاره به حادثه دوم، گفت: در این حادثه برخورد خودرو سمند و عابر پیاده منجر به پرواز بالگرد اورژانس هوایی البرز به شهرستان ساوجبلاغ شد.

بابایی تصریح کرد: مصدوم به شدت از ناحیه سرو گردن و ستون فقرات دچار آسیب شده بدین منظور تکنسین های اعزامی مصدوم را به بالگرد اورژانس هوایی تحویل داده و طی این ماموریت، مصدوم بلافاصله پس از انتقال به بیمارستان البرز تحت عمل جراحی قرار گرفت.

رئیس مرکز مدیریت حوادث استان البرز با اشاره به حادثه سوم، اظهار کرد: این حادثه حوالی پیشاهنگی در یک کارگاه تولیدی درهای چوبی منجر به آتش سوزی و سوختگی چهار کارگر شد که توسط آمبولانس به بیمارستان های مدنی و کوثر کرج منتقل شدند.