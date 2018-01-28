دعوت از مردم ۳ استان برای اهدای خون

دکتر بشیر حاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بارش برف در مناطق غربی و مرکزی کشور مراجعه مردم به مراکز انتقال خون کاهش پیدا کرده است. از افرادی که در نزدیکی مراکز انتقال خون سکونت دارند، تقاضا داریم با مراجعه به نزدیکترین مرکز ، برای اهدای خون حضور پیدا کنند، چرا که این سازمان باید روزانه جوابگوی ۱۷۰ مرکز درمانی و بیمارستان باشد.
وی افزود: هماکنون در سه استان تهران، گیلان و مازندران نیازمند خون هستیم و از مردم این سه استان برای اهدای خون دعوت میکنیم.
لیست مراکز اهدای خون در استان تهران به شرح زیر است:
مرکزجامع وصال ساعت پذیرش ۸ الی۲۰
مرکز جامع ستاری ساعت پذیرش ۸ الی ۲۰
ازادی ۸ الی ۱۵
پیروزی ۸الی۱۷
افسریه ۸ الی ۱۵
شهرری ۸الی۱۷
متروامام ۸الی ۱۵
چیذر ۸ الی ۱۵
ورامین ۸ الی ۱۴:۳۰
شهریار ۸ الی۱۵
شهید رجایی ۸ الی ۱۴
شهرقدس ۸ الی ۱۵
