۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۳

سخنگوی سازمان انتقال خون مطرح کرد؛

دعوت از مردم ۳ استان برای اهدای خون

سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به بارش برف و کاهش مراجعه مردم به مراکز انتقال خون گفت: از مردم سه استان تهران، خراسان و گیلان تقاضا داریم برای اهدای خون به نزدیکترین مرکز مراجعه کنند.

دکتر بشیر حاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بارش برف در مناطق غربی و مرکزی کشور  مراجعه مردم به مراکز انتقال خون کاهش پیدا کرده است. از افرادی که در نزدیکی مراکز انتقال خون سکونت دارند، تقاضا داریم با مراجعه به نزدیکترین مرکز ، برای اهدای خون حضور پیدا کنند، چرا که این سازمان باید روزانه جوابگوی ۱۷۰ مرکز درمانی و بیمارستان باشد.

وی افزود: هم‌اکنون در سه استان تهران، گیلان و مازندران نیازمند خون هستیم و از مردم این سه استان برای اهدای خون دعوت می‌کنیم.

لیست مراکز اهدای خون در استان تهران به شرح زیر است:

 مرکزجامع وصال ساعت پذیرش ۸ الی۲۰
مرکز جامع ستاری ساعت پذیرش ۸ الی ۲۰
ازادی ۸ الی ۱۵
پیروزی ۸الی۱۷
افسریه ۸ الی ۱۵
شهرری ۸الی۱۷
متروامام ۸الی ۱۵
چیذر ۸ الی ۱۵
ورامین ۸ الی ۱۴:۳۰
شهریار ۸ الی۱۵
شهید رجایی ۸ الی ۱۴
شهرقدس ۸ الی ۱۵

