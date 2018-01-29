ایجاد مراکز درمانی برای معلولان/ بهره برداری از شیرخوارگاه شبیر

محمدرضا کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ میلیارد تومان جهت ساخت شیرخوارگاه جدید شبیر هزینه شده است اظهار داشت: بخشی از این پول توسط خیرین و بخشی دیگر نیز توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تامین شده است.

سخنگوی جامعه خیرین معلولان کشور گفت: این شیرخوارگاه در ۵ طبقه ساخته شده از استانداردهای جهانی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه مراحل ساخته شیرخوارگاه شعبه به اتمام رسیده است گفت: منتظر هستیم تا سازمان بهزیستی اقدامات لازم را جهت تامین تجهیزات مورد نیاز این شیرخوار گاه انجام دهد.

به گفته کارگری، شیرخوارگاه به صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد.

وی گفت: جامعه خیرین حامی معلولان کشور طرحهای زیادی را در حوزه‌های مختلف از جمله ایجاد مراکز نگهداری برای معلولان و سالمندان و همچنین ایجاد مراکز درمانی برای معلولان کشور در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در صورت تامین تجهیزات از سوی سازمان بهزیستی و شیرخوارگاه جدید شبیر در دهه فجر به بهره برداری می رسد مکان آن نیز در خیابان ۱۷ شهریور واقع است.