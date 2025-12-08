  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۱

قلی پور: اجرای طرح توسعه کشاورزی حفاظتی در مرکزی هدفگذاری شد

قلی پور: اجرای طرح توسعه کشاورزی حفاظتی در مرکزی هدفگذاری شد

اراک- مدیر زراعت سازمان‌ جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: اجرای طرح توسعه کشاورزی حفاظتی در این استان با هدف صیانت از آب و خاک هدفگذاری و با جدیت پیگیری می‌شود.

حمید قلی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تغییر الگوهای کشت در شرایط اقلیمی کنونی اظهار کرد: توسعه کشاورزی حفاظتی در سطح استان مرکزی در اولویت برنامه‌های مدیریت زراعت قرار دارد و با توجه به تغییرات اقلیمی در راستای حفظ رطوبت و افزایش مواد آلی خاک از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: با هدف پایداری تولیدات زراعی و صیانت از منابع خاک و آب، اعتبارات لازم برای ترویج و توسعه اجرای این طرح تأمین و به شهرستان‌های استان تخصیص داده شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: اجرای کشاورزی حفاظتی علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، موجب بهبود بافت خاک، کاهش فرسایش، افزایش بهره‌وری نهاده‌ها و ارتقای حاصلخیزی خاک خواهد شد و در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی تداوم می‌یابد.

قلی پور یکی از مهم‌ترین چالش‌های زراعت استان را فقر مواد آلی خاک‌های زراعی دانست و گفت: کشاورزی حفاظتی، حفظ بقایای گیاهی و رعایت اصول خاک‌ورزی حفاظتی در این زمینه بسیار مؤثر است.

وی تاکید کرد: انتظار است کشاورزان استان مرکزی با اجرای اصول کشاورزی حفاظتی، در حفظ منابع آب و خاک و افزایش حاصلخیزی زمین‌های زراعی سهیم باشند.

