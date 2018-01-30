به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه و متحدانش در حومه شمال شرقی حماه به عملیات خود ادامه دادند و بر یکی از تپه های مشرف به روستای رسم الدحل در شمال روستای قنافذ پس از درگیری های شدید با تروریستهای تکفیری داعش در منطقه مسلط شدند.

در دیرالزور ارتش سوریه طی عملیاتی ضد بازمانده های داعش در عمق بادیه المیادین ضمن انهدام ادوات داعش شماری از آنها را به هلاکت رساند.

این در حالی است که برخی منابع از اختلافات میان گروههای مسلح مورد حمایت ترکیه درباره اهداف عملیات در عفرین خبر دادند.

اما در حالی که عملیات ارتش ترکیه موسوم به شاخه زیتون همچنان در شمال سوریه ادامه دارد برخی منابع از پرواز بی وقفه هواپیماهای شناسایی ترکیه بر فراز جندیرس و مناطق اطراف آن در سوریه خبر می دهند.

آناتولی گزارش داد که ارتش ترکیه و همپیمانان آن موسوم به ارتش آزاد سوریه بر روستاهای صاتی شاغی و سلیمان خلیل از توابع شهرک راجو در غرب عفرین مسلط شده اند.

این رسانه ترکیه ای اعلام کرد که تاکنون با گذشت ۱۱ روز از عملیات موسوم به شاخه زیتون این نیروها بر ۱۷ روستا و ۵ تپه راهبردی و مزرعه مسلط شده اند.

منابع سوری نیز از گلوله باران مواضع کردها از سوی ارتش ترکیه خبر دادند.