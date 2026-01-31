صدیقی: اصلاح امور فرهنگی نیاز امروز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی صدیقی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت انسجام اجتماعی اظهار کرد: نیک‌انگاری، تبیین حقایق‌ و راست پنداری رسالت اهل قلم است تا شاهد انسجام، وحدت و یکپارچگی باشیم.

وی به وجود چهار دستورالعمل اساسی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: این مسیر قانونی مورد تایید و رضایت رهبر معظم انقلاب است و سعی ما تعامل سازنده با قوای سه‌گانه است اما این تعامل مانع از عمل به وظایف قانونی در چارچوب حمایت از آمران به معروف نیست.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان ضمن تاکید بر جلب رضایت و شنیدن صدای اعتراض مردم تصریح کرد: طبق نامه ۵۱ نهج‌البلاغه معروف به عهدنامه مالک، حاکمیت باید صدای مردم را بشنود در غیر این صورت یک‌جای کار می‌لنگد و باید به این‌ مهم توجه کافی شود.

صدیقی افزود: مسئله پوشش اسلامی یکی از این مطالبات است که در سایه عفاف و حجاب کرامت انسانی پدید می‌آید و غفلت از این موضوع سبب دسیسه‌چینی دشمنان شد لذا دفاع از هویت ایرانی و اعتقادی از جمله وظایف ما است.

وی ضمن تاکید بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها بیان کرد: طبق فرمایش حضرت علی (ع) جامعه‌ای که در آن امر به معروف و نهی از منکر نباشد جامعه‌ای مرده است لذا این دستور الهی باید به جد پیگیری شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان اضافه کرد: همواره در کنار مردم هستیم و نباید آب در آسیاب دشمن بریزیم بلکه باید پاسخگو باشیم لذا تلاش برای حفظ انسجام ملی یک‌ نیاز اساسی است که در این راستا تمام اقدامات باید سازماندهی شود.

صدیقی به مراحل آموزش این فریضه الهی اشاره کرد و گفت: این آموزش‌ها شامل ۵ مرحله اعم از پایه، عمومی، زیست عفیفانه، مربی‌گری، کادرسازی و خانواده متعالی است تا شاهد تحقق این فریضه الهی باشیم که از تمام واجبات بالاتر است.

وی افزود: امروزه سوء تربیت صحیح سبب شد تا نسل جوان طعمه دشمنان قرار بگیرند لذا در هیچ کجای دنیا اماکن مقدسه به آتش کشیده نخواهد شد که این فاجعه ناشی از ضعف نهادهای فرهنگی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان تصریح کرد: آموزش باید منجر به پرورش و تربیت درست انسانی شود تا شاهد تقویت پایه‌های اعتقادی در افراد در سنین پایین باشیم که این مسئله نشان‌دهنده اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و اصلاح امور است.