مسئولان به فکر «تنفس» مردم باشند/ ریه های مسموم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه خبرنگاران حوزه سلامت به این شرح است:

آلودگی هوای پایتخت و برخی کلانشهرها باز هم از مرز ناسالم عبور کرد. این وضعیت روزهای متمادی مدارس را تعطیل و نفس مردم را تنگ کرد. وضعیتی که بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شهروندان تاثیر بسیار خواهد گذاشت و قدر مسلم به افزایش هزینه‌های نظام سلامت منجر خواهد شد.

آلودگی هوا برای مردم تهران و کلانشهرهای کشورمان، موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های اخیر به ویژه در فصل سرما، زندگی و سلامت مردم را در همه ابعاد مختل می‌کند.سرفه‌ها و خس خس سینه‌ها بیشتر شده، چشم‌ها می‌سوزد، خستگی و بی حوصلگی بیشتر شده و بیماری‌های قلبی و تنفسی تشدید شده است.

ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون که اکنون آلاینده اصلی هوای کلانشهرهاست در ریه‌ها جا خوش می‌کند و فاجعه‌ای را به دست خود رقم می‌زنیم که مثل آتش زیر خاکستر است.

بیماری‌های جسمی تنها ارمغان هوای آلوده نیست؛ شاخص‌های سلامت روان هم از این بلای عادی شده،تاثیر می‌گیرند. استرس، افسردگی و اضطراب مردم در این روزها بیشتر شده و عصبانیت، بگومگو و مشاجره‌ها و بوق های مکرر خودروها در این روزهای آلوده بیشتر است.

معاون وزارت بهداشت به استاندار تهران نامه می‌نویسد که ادارات با دو ساعت تاخیر آغاز به کار کنند اما مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، فقط طرح زوج و فرد است که از در منازل اجرا می‌شود اما اتومبیل‌های بی‌کیفیت، موتورسیکلت‌های دودزا همچنان در خیابان های پایتخت جولان می دهند و کامیون های فرسوده شب ها شهر را به تصرف خود در می آوردند تا صبح های کدر شهر را رقم بزنند.

عمق فاجعه این‌جاست که رئیس سازمان محیط زیست نیز به خودروسازان و مافیای خودروسازی می‌تازد و می‌گوید که حتی زور رئیس جمهوری نیز به آن‌ها نمی‌رسد.

مردم جنوب و غرب کشور نیز ماههاست، در خاک زندگی می کنند و گرد و غبار جزئی از زندگی روزمره شان شده است، مردمانی مظلوم که صدایشان به جایی نمی رسد و فریاد رسی ندارند.

اگر معتقدیم، سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی‌کند مگر آنکه خودشان بخواهند، پس باید پرسید چرا نمی‌خواهیم، این بلای همیشگی را برطرف کنیم و چرا مسئولان شهری، کشوری و ملی کاری نمی کنند و صرفا به اقدامات لحظه‌ای و روزانه بسنده می‌کنند.

سیستم حمل و نقل شهری جوابگوی مردم نیست، آنهایی هم که هستند اعم از اتوبوس و مینی بوس و ون و کامیون و وانت و موتورسیکلت و هر چه هست خود عامل آلودگی هستند. خودروهای داخلی آلاینده اند، بنزین و گازوئیل ها کیفیت ندارند، کارخانه های اطراف کلانشهرها بدون استاندارد سازی و استفاده از صافی های کاهنده آلودگی سرجایشان هستند. همه نشسته اند و وزیدن باد و باریدن باران را از آسمان می خواهند.

راه حل‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، از نوسازی و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی گرفته تا استانداردسازی خودروها، بنزین، گازوییل و دور کردن صنایع آلاینده از محیط زندگی مردم تا استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش آلاینده‌ها و سایر راه حل‌ها را می‌دانیم، اما منتظر معجزه نشستیم و کاری نمی‌کنیم. مردم نیز مانند مسئولان چشم به آسمان دارند.

گاهی استفاده از الگوهای کشورهای پیشرفته آن‌قدرها هم بد نیست؛ می‌توان از کشورهای موفق جهان الگو گرفت، مطالعه کرد، تحقیق کرد و دید که آنها چه کردند. آنان که می دانند چرا کاری نمی کنند و آنان که نمی دانند چرا پشت میز نشسته اند.

خبرنگاران حوزه سلامت برای دومین بار از مسئولان می خواهند از ناامیدی و وعده های دور دست فاصله بگیرند و از همین امروز شروع کنند تا سال آینده با امروز متفاوت باشد. به ارائه اخبار ناقص، قطره چکانی و دیرهنگام پایان دهند. گر چه اطلاعات مربوط به آلاینده‌های هوا به خاطر نبود دستگاه‌های سنجش کافی در شهرها و حتی مناطق مختلف پایتخت به درستی سنجیده نشده و آمار دقیق و کاملی از میزان آلودگی در اقصی نقاط کشور اعلام نمی‌شود.

خبرنگاران حوزه سلامت از روسای قوای سه گانه، وزرای دولت، نمایندگان مجلس، شهرداران، اعضای شوراهای شهر، متولیان تولید و پایش خودروها و صنایع، برنامه ریزان توسعه کشور، دانشگاهیان می‌خواهند از همین امروز همت مضاعفی انجام بدهند و فکری به حال نفس مردم کنند.

امضا کنندگان دومین بیانیه خبرنگاران حوزه سلامت درباره آلودگی هوا؛

مریم مهران راد، امیر پروسنان، یاسمن قاسمی، افشین شاعری، فائزه نجارزادگان، نسیم قرائیان، محمد شفیعی، علیرضا وهاب زاده، یاسر مختاری، سارا امیری، سمانه زین العابدین، سادات حسینی خواه، ریحانه شاهسون، محمد رضازاده، معصومه حیدری پارسا، مهرو ماهر، شادی مکی، سمانه جعفری، سمانه نجارزادگان، علی رمضان پور، مرجان قندی، فریبا خان احمدی، فتانه انفرادی، ملیحه شفیعی، ناهید حاجی خانی، شعیب شاه زمانی، مهرنوش زارعی هنزکی، محمد حسین نجاتی، مهناز بیرانوند، مرضیه منگلی، عارف چراغی، سمیرا حسینی، زهرا سادات خوشحالی ، راحله مهربان،

هانیه جلیل نژاد، زهرا سادات خوشحالی، راحله مهربان، لیلا شاهی، محمد پاکزاد، محمد نسیمی، هادی دهقانی، دنیا عیوضی، محمد آزاد و مژگان زینلی پور، حبیب احسنی پور