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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

ورود ۱۰۲۴۹ پرونده تخلف اقتصادی به تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه

ورود ۱۰۲۴۹ پرونده تخلف اقتصادی به تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، از ورود ۱۰۲۴۹ پرونده تخلف اقتصادی به تعزیرات حکومتی استان طی مدت سپری شده از امسال خبر داد.

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمار پرونده های وارده به شعب تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه طی مدت سپری شده از امسال گفت: در مچموع از ابتدای امسال تا اواسط بهمن ماه ۱۰ هزار و ۲۴۹ فقره پرونده تخلف اقتصادی به شعب تعزیرات حکومتی در استان کرمانشاه وارد شده است.

وی از رسیدگی به ۹ هزار و ۹۲۳ فقره از پرونده های مذکور را طی این مدت خبر داد و افزود: علاوه بر بر ضبط کلیه کالا های مکشوفه در پرونده های قاچاق برای متخلفان اقتصادی جرایم لازم نیز صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از صدور ۸۷۶ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۶۹۳ هزار ۳۱۲ ریال جریمه نیز برای متخلفان مذکور طی ۱۱ و نیم ماهه سپری شده از امسال خبر داد.

کد مطلب 4223967

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