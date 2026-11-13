به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از رسانه‌های انگلیسی اعلام کرد که شماری از نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی سلطنتی «راف لاکنهیث» در انگلیس، پس از مشاهده فعالیت مشکوک پهپادها در این پایگاه پناه گرفتند.

این رسانه‌ها مدعی شدند که فعالیت مشکوک پهپادها هیچ تأثیری بر نیروهای مستقر در این پایگاه که میزبان نیروهای آمریکایی است، نداشت.

برخی گزارش‌های غیر رسمی نیز حکایت از به صدا درآمدن آژیرها در چندین پایگاه نظامی آمریکا در انگلیس، از جمله پایگاه نیروی هوایی «میل‌هال» (RAF Mildenhall) دارد.