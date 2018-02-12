آغاز فرآیند خرید ریال قطر از صادرکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن از آغاز شروع فرآیند خرید ریال قطر از صادرکنندگان کالا و خدمات خبر داد و گفت: با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص حل مشکلات صادرکنندگان کالا به کشور قطر و تشکیل جلسات متعدد با حضور تجار و صادرکنندگان و نمایندگان بانک‌های مرکزی، صادرات و ملی در چارچوب کارگروه اقتصادی- تجاری ستاد قطر، با همکاری بانکهای مرکزی و صادرات فرآیند انتقال ارزهای حاصل از صادرات به قطر به داخل کشور اصلاح و نحوه تعیین نرخ خرید ارز از صادرکنندگان اعلام گردید.

وی ضمن تشکر از پیگیری بانک صادرات و مساعدت بانک مرکزی ج.ا.ایران، گفت: بانک صادرات از تاریخ۹۶/۱۱/۰۸ و تنها یک روز پس از انجام اولین معامله با بانک مرکزی ج.ا.ایران، اقدام به تغییر مبنای تعیین خرید ارز ریال قطر بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی ایران نموده است.

مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد: این اتفاق مهم باعث تسهیل صادرات به قطر شده و نقش موثری در افزایش صادرات به این کشور داشته باشد.