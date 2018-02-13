«حبیب الله بوربور» دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین نشست شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با هدف انتخاب و معرفی دبیرکل جدید، حبیب‌الله بوربور، به عنوان دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی انتخاب شد.

بوربور همچنین در این نشست به عنوان سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی انتخاب شد. جواد توکلیان هم قائم‌مقام این جمعیت به انتخاب شورای مرکزی شد.

پیش از این عباس شیبانی در سه دوره گذشته دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی بود و پیشنهاد دبیرکلی بوربور از طرف خود شیبانی در جلسه مطرح شد و شورای مرکزی هم این پیشنهاد را پذیرفت.

همچنین در این نشست، عباس شیبانی به عنوان رییس شورای داوری جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی انتخاب شد.

آیت الله سید جعفر شبیری، حجت‌الاسلام سید ابوالفتح دعوتی، محمدمهدی عبدخدایی و حبیب‌الله بوربور، دیگر اعضای شورای داوری جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی انتخاب شدند.

اعضای شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، حسن حمزه‌زاده را به عنوان مدیر روابط عمومی و محمدرضا عباسیان را خزانه‌دار جمعیت انتخاب کردند.

از دیگر مصوبات شورای مرکزی انتخاب روسای برخی کمیته‌های جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی بود:

کمیته روحانیون: حجت الاسلام ابوالفتح دعوتی

کمیته روابط عمومی و رسانه: حسن حمزه‌زاده

کمیته بانوان: مریم خلیلوند

کمیته مدیران اجرایی: مرتضی شمسایی

کمیته فرهنگیان: سید ابراهیم حسینی

کمیته انفورماتیک: مجتبی رضاخواه

کمیته دانشگاهیان: رضا برنگی

کمیته حقوقی: عباس کاظمی نجف‌آبادی

مسئول دبیرخانه: رضا انصاریان