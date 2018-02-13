به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به وقوع گرد و خاک در شهرستان اهواز، در حال حاضر دید افقی در فرودگاه اهواز ۲۰۰ متر است و تا اطلاع ثانوی هیچ پروازی انجام نخواهد شد.

در حال حاضر دو پرواز ورودی به فرودگاه اهواز به دلیل شرایط بد جوی و وقوع پدیده گرد و غبار در این شهر لغو شده است.

پرواز شماره ۴۵۶۲ هواپیمایی ماهان که از شیراز عازم اهواز بود به دلیل شرایط نامناسب جوی امکان فرود در فرودگاه اهواز را نداشت و در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.

پرواز شماره ۱۲۱۲ هواپیمایی قشم ایر که از تهران به مقصد اهواز در حال پرواز بود نیز به دلیل شرایط نامناسب آب و هوایی و وقوع پدیده گرد و غبار در اهواز، به تهران بازگشت.