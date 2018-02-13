باب شهادت برای ماموران نیروی انتظامی همچنان باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در همایش «سروقامتان انقلاب اسلامی به مناسبت ۲۳ بهمن ماه و سالروز تشکیل نخستین نهاد پاسداری از تمامیت انقلاب اسلامی و نقش بی بدیل آیت الله مهدوی کنی (قدس سره) در اداره آن» که در مسجد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، ضمن تبریک دهه فجر و ورود به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: ۴۰ سال از برپایی نظام مقدس اسلامی کشورمان میگذرد و خدا را شاکریم که در چنین دورانی زندگی میکنیم.
وی یاد و خاطره آیت الله مهدوی کنی (قدس سره) که یار دیرینه امام و مورد عنایت ایشان بودند را گرامی داشت و افزود: ایشان مسئولیت بزرگ ریاست کمیتههای انقلاب اسلامی را برعهده داشتند. این جمع، یاد و خاطره ایشان را گرامی میدارد چه شما سبز قامتان عزیز که در سنگر دفاع از انقلاب و نظام اسلامی هستید و چه کسانی که در سنگر علم و دانش در این دانشگاه خدمت میکنند.
فرمانده ناجا، تصریح کرد: امروز به یاد و خاطره آیت الله مهدوی کنی (قدس سره) جمع شدیم و امیدواریم بتوانیم راه این بزرگواران را که همیشه و در هر لحظه در حمایت از امام (ره) و مقام معظم رهبری تلاش میکردند ادامه دهیم تا شرمنده شهدا نشویم.
اشتری، خاطرنشان کرد: پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی از نخستین افرادی بودند که به محض پیروزی انقلاب اسلامی وظیفه حراست و حفاظت از انقلاب را با جان و دل برعهده گرفتند. تاریخ تاسیس کمیته (۲۳ بهمن ماه) با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تقریبا همزمان است.
وی، با اشاره به اینکه، اولین نهاد انقلاب اسلامی کمیتههای انقلاب اسلامی بودند، تاکید کرد: در آن زمان شما عزیزان بودید که وظیفه حفاظت و حراست از نظام و انقلاب اسلامی را داشتید و آن را برعهده گرفتید.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: اگر دهه ۶۰ انقلاب اسلامی را مرور کنیم که اخیراً هم در حرم امام (ره) در چهاردهم خرداد ماه مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره فرمودند مشکلاتی در این دهه رخ داد که با مدیریت امام (ره)، حمایت مردم و تلاش های شما عزیزان برطرف شد.
فرمانده نیروی انتظامی کشورمان، یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توطئههای دشمنان چه در داخل و چه در مرزهای کشور آغاز شد، درگیریهایی که در اقصی نقاط کشور با گروههای ضد انقلاب و معاند داشتیم از یک سو و از سوی دیگر تحرکاتی که منافقین در داخل شهرها داشتند سبب شد تا شرایط به گونهای پیش برود که در یک مقطع زمانی تعداد زیادی از مردم و پاسداران ما شهید میشدند.
وی عنوان کرد: منافقین با تجربه تشکیلاتی منسجمی که از دوران قبل انقلاب اسلامی داشتند سعی میکردند با ساماندهی قوی به همه ارزشهای اسلامی مردم عزیز حمله کنند.
اشتری اظهار داشت: شما سرو قامتان کمیتههای انقلاب اسلامی با یاری همسنگران با جانفشانی و رشادتهای دلاورمردانه خود در راه دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی توانستید به خوبی افتخار آفرینی کنید.
فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: همزمان با شروع جنگ تحمیلی شما سروقامتان کمیتههای انقلاب اسلامی به جبهه های حق علیه باطل شتافتید حرکتی که بر هیچکس پوشیده نیست هم در دفاع از مرزهای میهن اسلامی و هم از حراست و حفاظت امنیت در داخل کشور نقش موثر و تاثیرگذاری داشتید به طوری که بارها مقام معظم رهبری نیز به این موضوع تاکید فرمودند.
وی خاطر نشان کرد: امروز نیروی انتظامی افتخار می کند که از خدمت عزیزانی همانند شما پاسداران کمیتههای انقلاب اسلامی استفاده میکند و این روحیه انقلابی و ارزشمند خود را به نسل جوان و جدید الورود انتقال میدهید، بارزترین و زیباترین صفت شما عزیزان انقلابی گری است باید این ماموریت خطیر که همان انتقال روحیه جهادی به نسل جدید است را با موفقیت ادامه دهید.
اشتری تصریح کرد: امروز هر فتنهای که در کشور رخ میدهد نقش بی بدیل شما سروقامتان در خاموش کردن آن مشاهده میشود که این موضوع از روحیه عالمانه شما نشات میگیرد.
فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: دور هم جمع شدن شما یک نعمت الهی است؛ جایگاه و مامن اصلی شما نیروی انتظامی است که مایه افتخار ناجا است و باید از تجربیات و توانمندی شما با برنامه ریزی منسجم در پیشبرد ماموریتها استفاده بهینه کرد.
این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: از شما پاسداران انقلاب اسلامی دعوت میشود تا نقطه نظرات خود را در اختیار پلیس قرار دهید همانند دو سال گذشته که بیش از ۵۰ درصد نظرات شما عملیاتی و به مرحله اجرا درآمد.
اشتری یادآور شد: ما سربازان نظام، انقلاب و ولایت هستیم شما عزیزان ثابت کردید راه درست و صحیح، راه پیروی از ولایت است هرچه داریم به برکت خون شهدا، حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است. ان شاء الله ما نیز بتوانیم تا آخر در مسیر نورانی و بلندی که شما حرکت می کردید ثابت قدم حرکت کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه راه نجات کشور، نظام و راه عاقبت بخیری برای ما و شما عزیزان پیروی محض از ولی فقیه است، افزود: نیروی انتظامی بیش از ۱۳ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که از این تعداد بیش از ۲ هزار شهید از پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی بودند؛ ناجا تاکنون ۲۰ هزار جانبار و ۲ هزار آزاده تقدیم نظام کرده است اما همچنان باب شهادت برای ماموران نیروی انتظامی که در حال نبرد با اشرار هستند، باز است.
وی اضافه کرد: امیدوارم به لطف الهی و یاری شما بنیان گزاران مجموعه بزرگ ناجا بتوانیم شرمنده خون شهدا نباشیم و راه آنان را با سربلندی ادامه دهیم.
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