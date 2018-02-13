تولید ۴۰۰ برنامه تلویزیونی به زبان انگلیسی برای معرفی اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود رجبی، قبل از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از سال ۱۳۵۴ در ذیل مجموعه موسسه راه حق کار خود را آغاز کرد، اضافه کرد: وقتی برخی از مؤسسان این موسسه برای ارائه گزارش خدمت امام خمینی(ره) رسیدند ایشان بر تقویت این مجموعه آموزشی تأکید فرمودند.
وی افزود: امام راحل هزینههای این موسسه را تا زمانی که در قید حیات بودند تقبل کردند و امروز نیز مقام معظم رهبری از آن حمایت میکنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: تمامی بودجهها و هزینههای این موسسه بر اساس قواعد و قوانین اجرایی دفتر رهبری، حوزه و دیوان عالی کشور است و هر سال حسابرسی میشود و گزارش آن در اختیار دیوان محاسبات قرار میگیرد.
فعالیت ۱۶ گروه آموزشی در موسسه امام خمینی(ره)
وی با اشاره به فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، اظهار داشت: ۱۶ گروه آموزشی در موسسه فعالیت دارند که در علوم اسلامی و انسانی مشغول کار هستند همچنین ۳۵۰۰ فارغ التحصیل داشتهایم.
حجت الاسلام رجبی با بیان اینکه دورههای موسسه حضوری و نیمه حضوری است، اضافه کرد: همچنین آموزش مجازی برای علاقمندان وجود دارد و افراد با داشتن دیپلم میتوانند در آن شرکت کنند.
وی افزود: هم اکنون ۴۷۰ نفر از طریق مجازی مشغول تحصیل هستند و ۳۲۳ نفر نیز فارغالتحصیل شدهاند.
قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از شرکت ۴۵۰ هزار نفر در طرح ولایت خبر داد و با اشاره به برنامههای پژوهشی افزود: نزدیک به ۹۰۰ عنوان اثر علمی توسط این موسسه نشر یافته که ۱۹۰ عنوان آن، متن درسی است.
وی از اجرای ۱۴۹ طرح پژوهشی نیز در این مرکز خبر داد و گفت: از جمله این طرحها، طرح معجم موضوعی قرآن است.
انتشار ۳۰ مجله علمی
حجت الاسلام رجبی ادامه داد: همچنین ۳۰ مجله علمی از سوی این موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در زمینههای علمی و تخصصی در حال انتشار است.
وی ادامه داد: تألیف دانشنامه مشروطیت برای جلوگیری از تحریف تاریخ در این زمینه، همچنین دانشنامه دستورالعملهای اخلاقی از دیگر برنامههای این موسسه است.
قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: اولین دائرة المعارف تخصصی علوم عقلی اسلامی در رشته فلسفه، منطق، عرفان و کلام در حال نوشتن است که تاکنون ۴۱۱ عنوان مدخل منطق مصوب شده است.
وی افزود: همچنین ۱۰۱ مقاله نیز در این زمینه نوشته شده و ۲۰۹ مقاله نیز سفارش داده شده است همچنین در عرفان نظری، ۳۳۷ مدخل تعریف شده است که ۱۰۷ مقاله نیز دریافت شده است.
اجرای طرح خانه خوبان
حجت الاسلام رجبی با اشاره به برنامههای فرهنگی موسسه امام خمینی(ره) اضافه کرد: یکی از طرحهای ما طرح خانه خوبان است که به ارائه مباحث خانوادگی مورد ناز خانوادهها به خصوص طلاب میپردازد.
وی افزود: در گذشته در حوزه علمیه، اساتید برجسته و مربیان اخلاقی مانند حضرت امام و آیت الله بهاء الدینی و ... داشتیم اما حوزه امروز با این خلأ مواجه است به همین دلیل در این راستا اقدام به برپایی دوره کردهایم.
قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: ۵۵۷ نشست علمی نیز در موضوعات مختلف از سوی این موسسه برگزار شده است.
وی از تولید ۴۰۰ قسمت تلویزیونی برای معرفی اسلام برای انگلیسی زبانها خبر داد و گفت: ۷۰ قسمت این مجموعه تولید و بخشی از آن از طریق بخش برون مرزی صدا و سیما پخش شده است.
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