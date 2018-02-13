به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین علاءالدین غروب سه‌شنبه در نشست «بررسی حقوقی اعدام‌های اخیر در بحرین» که با حضور جمعی از حقوقدانان و در آستانه هفتمین سالگرد قیام مردمی بحرین در خبرگزاری حوزه برگزار شد، گفت: اکنون بحرین در اوج مظلومیت و فاجعه انسانی قرار دارد و نباید برخورد عادی با این مسئله مهم داشت.

وی با تأکید بر اینکه حتی برخی از خواص هم از فاجعه انسانی و حقوق بشری روزهای اخیر علیه مردم بحرین بی‌خبر هستند، گفت: واقعاً اقسام جنایت‌ها و اعدام‌های بی‌سابقه یکی دو سال اخیر نمی‌تواند امری عادی باشد.

علاءالدین با بیان اینکه جمعیت غیر دولتی در حمایت از مردم بحرین شکل نگرفته است، گفت: پیام روشن طلاب حوزه علمیه و انجمن حمایت همبستگی با ملت بحرین اعلام هشدار به مزدوران و استکبار جهانی است.

وی با تأکید بر اینکه منظورش از هشدار مقابله فیزیکی و نظامی نیست، گفت: بدون شک حوزه علمیه قم به عنوان قلب تپنده شیعیان جهان در مقابل جنایت‌های آل خلیفه و آل سعود سکوت نخواهد کرد.

دبیر جمعیت همبستگی با ملت بحرین در ادامه تأکید کرد: فاجعه بحرین نباید در هیاهوی رسانه‌ای گم یا کمرنگ شود.

حقوق بشر دست لیبرال‌هاست

در ادامه این نشست، یکی از کارشناسان حقوق بین‌الملل با تأکید بر اینکه جنایت اخیر آل خلیفه بافت سیاسی دارد گفت: آل سعود منافع خود را در بحران آفرینی و حکومت داری آل خلیفه می‌داند.

حجت الاسلام مجید مسعودی با ابراز تأسف از اینکه نگاه حقوق بشر در جهان نگاه اومانیستی است، گفت: ریشه الهی بشر بعد از دوره رنسانس برچیده شد و همین نگاه انسان مدارانه دست غرب را در برخورد دوگانه با حقوق بشر باز گذاشته است.

وی با تأکید بر اینکه نظام بین‌الملل به مسئله حقوق بشر نگاه کاملاً سیاسی و دوگانه و عجیب دارد گفت: در این رویه تجاوز به سوریه و حمایت از تروریست‌های وحشی به بهانه اهدای آزادی به ملت سوریه مجاز و همچنین دخالت و تجاوز غاصبانه آل سعود به بحرین کاملاً مجاز است.

انقلاب مردم بحرین مشابه انقلاب ایران است

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه فاجعه انسانی و نقض حقوق بشر در میانمار بسیار بدتر از بحرین است، گفت: حداقل در بحرین عده‌ای هرچند ناچیز به عنوان ملت مستقل و جمعیت مسلمان اعتراض کردند اما در میانمار به تجاوزگر نشان نوبل می‌دهند.

وی با بیان اینکه در قوانین بین‌المللی حقوقی مجازات اعدام به صراحت لغو نشده است، گفت: جالب است که دولت بحرین اسنادی از حقوق بشر را امضا کرده است که بر اساس پروتکل‌های مجازات اعدام ممنوع شده است.

حجت الاسلام مسعودی با تأکید بر اینکه باید در مورد تناقض‌های حقوق بشری دولت آل خلیفه افشاگری راه انداخت، گفت: یکی از اعلامیه‌هایی که میان مسلمانان منطقه به تفاهم رسیده است اعلامیه حقوق بشر در قاهره است که باید محور مبارزه با دولت غاصب آل خلیفه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سرانجام نهضت مردم بحرین برکت و پیروزی است، گفت: انقلاب مردم بحرین مشابهت‌های زیادی با انقلاب مردم ایران دارد و تنها راه نابودی ایادی آل خلیفه و آل سعود جهاد و شهادت و مقاومت است.