به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن خجسته عصر سهشنبه در نشست «بررسی حقوقی اعدامهای اخیر در بحرین» که با حضور جمعی از حقوقدانان و در آستانه هفتمین سالگرد قیام مردمی بحرین در خبرگزاری حوزه برگزار شد، گفت: حکومت دست نشانده و مزدور آل خلیفه در توهم پیروزی و پایان نهضت انقلابی مردم است و نمیداند اراده شیعیان بحرین تسخیر ناپذیر است.
وی با بیان اینکه حکومت آل خلیفه قیام سراسری مردم بحرین را یاغیگری عدهای مخرب خارجی اعلام میکند، اظهار کرد: مردم بحرین با تداوم مبارزه و مطالبه حقوق خود مقاومت خود را ادامه خواهند داد.
عضو مجلس علمای بحرین با تأکید بر اینکه فشار آل خلیفه در روزهای اخیر بسیار بیشتر و وحشتناکتر شده است، گفت: آنها با بدترین رفتارها را با علمای شیعه از جمله آیت الله شیخ عیسی قاسم با سلب تابعیت و خودداری از معالجه انجام میدهند.
وی بیان اینکه استکبار جهانی حمایت همه جانبهای از حکومت آل خلیفه دارد، گفت: این حمایتها در روزهای اخیر از سوی آمریکا، انگلیس، برخی از کشورهای منطقه از جمله دولت منحوس امارات و آل سعود شدت یافته است.
حجت الاسلام خجسته با تأکید بر اینکه مردم بحرین در صحنه باقی خواهند ماند، گفت: نفس نهضت مردمی بحرین بسیار قویتر و طولانیتر از عمر دولت مزدور آل خلیفه و حامیان نامشروعش خواهد بود.
اجرای ۲۱ روش جنایتگونه شکنجه آل خلیفه
وی در ادامه با تشریح آغاز احکام ناجوانمردانه و تأسفانگیز اعدام توسط آل خلیفه، گفت: این احکام از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی با سه حکم اعدام برای سه جوان که متهم به هلاکت یک افسر اماراتی که در خاک بحرین و با لباس نظامی ارتش بحرین به سمت راهپیمایان تیراندازی و تجاوز میکرد، آغاز شد.
این مبارز بحرینی افزود: این حکم با اصرار و دسیسه دولت امارات و با استناد به اعتراف زندانیان که تحت شدیدترین شکنجهها بودهاند صادر شد.
وی با بیان اینکه در یکسال گذشته ۲۲ حکم اعدام صادر شده است، ادامه داد: ۳ حکم اجرا و بقیه در مرحله انجام است.
حجت الاسلام خجسته با اشاره به نقض آشکار حقوق بشر و زیر پا گذاشتن تمام حقوق اولیه انسانی در دادگاههای وابسته و خودساخته دولت آل خلیفه گفت: آنها ۶ غیرنظامی را در محاکم نظامی محاکمه کرده و با بدترین شکنجهها از این افراد اعتراف به خیانت و تجاوز به ارتش گرفتهاند.
وی با بیان اینکه رژیم غاصب آل خلیفه ۲۱ روش وحشتناک را برای گرفتن اعتراف از زندانیان به کار میبرد، گفت: از بدترین شکنجهها تهدید به تجاوز به ناموس و یا حتی تجاوز به خود زندانیان است.
تغییر نسل مردم بحرین با ورود خارجیها
عضو مجلس علمای بحرین با تأکید بر اینکه آل خلیفه سیاست صهیونیستی را در قبال مردم بحرین به کار گرفته است، گفت: این دولت دست نشان دهنده آل سعود در ۶ سال گذشته ۵۰۰ بحرینی الاصل را که قدمت نسلهایشان بسیار بیشتر از حکومت نامشروع آل خلیفه است را سلب تبعیت کردهاند.
وی با ادامه این مطلب اینکه آل خلیفه درصدد تغییر نسل بحرین است، گفت: الآن دهها هزار نفر از کشورهای دیگر جایگزین مردم بحرین شدهاند و روز به روز در حال افزایش هستند.
حجت الاسلام خجسته با بیان اینکه خود وی از سال ۲۰۱۵ میلادی سلب تابعیت شده است، گفت: آنها بدون هیچ دلیلی با انتشار یک لیست ۷۰ نفر حکم سلب تبعیت و اخراج ما را صادر کردند.
وی با تأکید بر اینکه اراده مردم بر افکار و اعمال شنیع آل خلیفه غلبه دارد، گفت: آل خلیفه و آل سعود بداند که مردم مستضعف و با ایمان بر تار عنکبوت آنها مسلط خواهند شد.
در پایان این نشست عضو مجلس علمای بحرین به مناسبت آغاز هفتمین سالگرد قیام مردمی بحرین علیه جنایات آل خلیفه بیانیهای را به زبان عربی قرائت کرد.
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