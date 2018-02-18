ریزش قنات در فرومد حادثه آفرید/ گرفتار شدن ۴ نفر در عمق زمین

یک منبع موثق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید خبر ریزش قنات در فرومد میامی تأکید کرد: این قنات در حال لایروبی توسط کارگران بود که ریزش کرد و متأسفانه به گفته شاهدان سه الی چهار کارگر در آن گرفتار شده‌اند.

وی افزود: اکیپ‌های امدادی بلافاصله به منطقه اعزام‌شده تا عملیات جستجو و یافتن این افراد را آغاز کنند.

گفتنی است فاصله بسیار زیاد فرومد تا میامی یکی از عواملی است که می‌تواند در تاخیر عملیات نجات تأثیر بگذارد.

هنوز جان باختن هیچ کس در این حادثه تائید نشده است.

هلال احمر، آتش نشانی، اورژانس و نیروی انتظامی به منطقه اعزام شده‌اند.