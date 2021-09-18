آخرین وضعیت پرونده کارگران جان باخته در قنات فرومد/قصاص منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شکوری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی دادگستری سمنان با اشاره به پرونده قتل غیرعمد دو کارگر مقنی در روستای فرومد میامی، ابراز کرد: بهمن ماه سال ۹۶ ریزش قنات در فرومد، موجب جان باختن دو کارگر شد که پرونده قضائی این افراد تحت عنوان حوادث کار در جریان قرار داشت.

وی با بیان اینکه با تلاش اعضای شورای حل اختلاف روستای فرومد دو فقره دیه در قتل غیر عمد به سازش ختم شد، افزود: ا شکایت اولیای دم از پیمانکار خاطی پرونده جهت تلاش برای حصول سازش به شورای حل اختلاف روستای فرومد ارسال شد.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان سمنان بیان کرد: اعضای شورای حل اختلاف پس از دعوت طرفین و چندین جلسه پیگیری و تلاش برای اخذ رضایت، سر انجام به همت و پیگیری‌های خالصانه اعضای شورای حل اختلاف روستای فرومد اولیای دم از دیه گذشت کرده و رضایت منجر و بی قید و شرط خود را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز ۲۹ بهمن ماه ۹۶ ریزش قنات در هنگام لایروبی در روستای فرومد از توابع میامی باعث بروز حادثه شد و پس از چند روز تلاش پیکر دو نفر از زیر آوار بیرون آمد.