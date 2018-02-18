برنامه ریزی برای تشخیص زودهنگام سه نوع سرطان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی قنبری مطلق در خصوص اقدامات وزارت بهداشت در راستای تشخیص و درمان سرطان، اظهارداشت: بحث توسعه مراکز سرطان به عنوان بخشی از برنامه های توسعه زیرساخت تشخیص و درمان، از سال ۱۳۹۴ و پس از انجام «برنامه ملی آمایش سرزمینی سرطان» کلید خورد.

وی گفت: بر اساس این برنامه، میزان تجهیزات و امکانات موجود شناسایی و پیش بینی این موارد تا ١٠ سال آینده تحت عنوان «سند توسعه شبکه ملی مراقبت سرطان» مشخص شد.

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در قالب این برنامه از سامانه GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) جهت توزیع مناسب امکانات بهره گرفته شد؛ سه نوع مرکز تیپ یک (تشخیص زودهنگام سرطان)، تیپ دو (تشخیص و درمان سرطان) و تیپ سه (مرکز جامع سرطان) تعریف شد و پس از جانمایی، ساخت ١٣٧ مرکز تیپ یک از سال ٩٤ آغار شد که پیشرفت حدود ٨٠ درصد دارند و تا پایان سال، ساخت ٧٥ مرکز به پایان می رسد، این مراکز وقتی در چرخه تشخیص قرار می گیرند، نقش مهمی در شناسایی افراد مبتلا به سرطان دارند.

قنبری مطلق گفت: در زمینه تشخیص زودهنگام سرطان، برای سه سرطان مهم پستان، روده بزرگ و دهانه رحم، برنامه ریزی کردیم تا در قالب غربالگری در مراکز تشخیص زودهنگام، افرادی که علائم مشکوک به سرطان دارند و افرادی که در معرض خطر هستند، سریع شناسایی شوند و اقدامات زودهنگام درمانی آغاز شود.

وی ادامه داد: برای تجهیز این مراکز از محل گرنت اهدایی دولت ژاپن، ۵۰ دستگاه ماموگرافی تا پایان سال ٢٠١٨ تامین خواهد شد و برای سایر تجهیزات نیز از ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفته خواهد شد.

قنبری مطلق گفت: بهره گیری از ظرفیت خیرین نیز برای تجهیز این مراکز صورت گرفته به صورتی که برای ٢٠ مرکز، ٥٠ درصد اعتبار مورد نیاز برای تجهیز تقبل شده است و دانشگاه هایی که آمادگی تامین ٥٠ درصد باقیمانده را داشته باشند، می توانند از این فرصت استفاده کنند.

وی گفت: همچنین در قالب «برنامه ملی مدیریت سرطان» و به منظور ارتقای کیفیت خدمات و استاندارد سازی آنها، تدوین آیین نامه های مراکز سرپایی شیمی درمانی، مراکز تشخیص و درمان سرطان و مراکز حمایتی تسکینی و همچنین دستور العمل مدیریت خدمات شیمی درمانی، تسکینی و تشخیص زودهنگام و ١٥ راهنمای بالینی تشخیص و درمان سرطان به پایان رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

قنبری مطلق توضیح داد: در حوزه درمان مهمترین اقدام، تدوین راهنماهای بالینی و پروتکل های ملی است که با زیرساخت نرم افزاری برای ارائه خدمت به بیماران مبتلا به سرطان طراحی شده است که منجر می شود، اثربخشی درمان ها افزایش پیدا کند.

وی به بیان اقداماتی که در حوزه پیشگیری از سرطان درحال انجام است، پرداخت و گفت: در حوزه پیشگیری از سرطان برگزاری کمپین ها، جلسات آموزشی و اطلاع رسانی و همچنین تولید محتواهای آموزشی که به صورت هماهنگ در سطح ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام می شود، نقش مهمی در آگاهی بخشی مردم از عوامل خطر سرطان دارد.

قنبری مطلق در خصوص مراقبت های حمایتی و تسکینی نیز گفت: برای بهبود زندگی بیماران مبتلا به سرطان هم در برخی مراکز، مراقبت های تسکینی ظرف چندماه آینده آغاز می شود و علاوه بر آن کارگاه های آموزشی نیز به صورت متمرکز در تهران برگزار خواهد شد و به تدریج این خدمات در کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

وی در مورد دارو و خدمات درمانی بیماران بیان کرد: ارائه خدمات رادیوتراپی و شیمی درمانی در مراکز دولتی رایگان است و ٨٠ درصد از داروهای شیمی درمانی توسط سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت تحت پوشش قرار دارد.

قنبری مطلق ادامه داد: اتفاق مهم در حوزه سرطان، ثبت سرطان در دو فاز است که درحال توسعه است، فاز یک که گزارش ثبت سرطان سال ٩٣ بود، اجرا شد، سال بعد گزارش سال ٩٤ و ٩٥ منتشر می شود، اما با توسعه فاز دو ثبت سرطان جزو کشورهایی خواهیم بود که کیفیت ثبت سرطان استاندارد مطلوبی دارند.