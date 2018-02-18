زیر سایه دولتی ها نبودیم/ تشریح بخش های مختلف جشن پانزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پانزدهمین جشن «تصویر سال» و جشنواره فیلم تصویر صبح ۲۹ بهمن با حضور سیف الله صمدیان دبیر جشن در خانه هنرمندان برگزار شد.
صمدیان در این نشست با اشاره به خبر سقوط هواپیمای تهران به یاسوج و آرزوی صبر برای بازماندگان این حادثه، گفت: امسال وارد دورهای میشویم که عدد ۱۵ را روی پوستر میبینید که برای رسیدن به این جایگاه از مسیر سختی عبور کردیم، آن هم در کشوری که برخی افعال به نتیجه نمیرسد اما خوشبختانه به عنوان یک استثنا، جشن تصویر سال رویدادی فرهنگی است که از وابستگیها به دور است و دوام آوردهایم.
وی با اشاره به حضور احمد مسجدجامعی در دوره دوازدهم این جشن، توضیح داد: مسجدجامعی در این نمایشگاه به من گفت که شما چطور به ۱۲ رسیدید و زیر پای تان خالی نشد. من گفتم چون زیر سایه دولتیها نبودیم، الان به این جایگاه رسیدیم. البته ما در این مسیر تنها نبودیم و همه هنرمندان و عکاسان به ما کمک کردند. ما ۱۵ سال یک سفره غنی از بابت فرهنگ و هنر داشتهایم بدون اتکا به بودجه دولتی و همه گروههای فکری و سیاسی بدون لباس سیاستزدگیشان دور این سفره نشستند. این دستاورد مهمی است که از سیاستها رها هستیم و تا این درد جامعه مداوا نشود کشورمان در بسیاری از مسائل گیر قطعی خواهد داشت. از جمله حمایتهایی که در این سال ها از جانب هنرمندان شاهد آن بودیم، اجرای مراسم جشن توسط ابراهیم حقیقی، ابراهیم حاتمیکیا، ابراهیم مختاری، ابوالفضل جلیلی، احمد برهانی، اصغر فرهادی، افشین شاهرودی، اکبر عالمی، امید روحانی، امیرشهاب رضویان، امیرعلی جوادیان، آلفرد یعقوب زاده ، آیدین آغداشلو، محمد رحمانیان و حبیب رضایی بود.
صمدیان با اشاره به راهیابی ۱۰۰۰ عکس در بخش اصلی که به صورت مولتی مدیا و روی دیوار نمایش داده میشوند و ۴۰ فیلم در بخش مسابقه جوان، گفت: بخش نمایشگاهی شامل آثار عکاسان در خبری، مستند اجتماعی، ورزشی، هنری و نگاه خلاقه است. در بخش گرافیک، پوسترها را به نمایش میگذاریم. در بخش کاریکاتور نیز فراجناحی عمل کردیم یعنی از یک سو شاهد حضور کامبیز درمبخش و از سویی دیگر شاهد حضور مسعود شجاعی طباطبایی با گروهش هستیم.
وی با بیان اینکه داوران ما از ترکیب گروههای فکری مختلف هستند، در این باره عنوان کرد: پیروز کلانتری، علی کریم، جعفر صانعی مقدم، پیروز کرمی و مهدی مختاری هیات انتخاب فیلمها بودند. در بخش زیر ۲۵ سال، نرگس آبیار، ابوالفضل جلیلی و محمد آلادپوش داور هستند که سه سال است یک جایزه بهترین تصویر در سینما را اعلام میکنند و امسال هم این جایزه را داریم. داوری بخش عکس بر عهده محمد فرنود، نادر داوودی و بهنام صدیقی است و بخش کاریکاتور را جواد علیزاده، کامبیز درم بخش و اردشیر رستمی داوری میکنند. هیات داوران بخش پوستر نیز مریم کهوند، ایمان صفایی و مهدی فاتحی هستند.
دبیر جشن «تصویر سال» در ادامه بیان کرد: بخش فیلم جشن ما شامل اکران فیلمهایی میشد که امکان اکران ندارند و غیرتجاری محسوب میشدند اما از سه سال پیش که هنر و تجربه راه افتاد، این بخش صورت دیگری گرفت و در کنار بخش آزاد و زیر ۲۵ سال، بخش جنبی داریم که جشنواره جشنوارهها نام دارد که برگزیدگان جشنوارههای فیلم کوتاه، سینماحقیقت و سایر جشنوارههای سینمایی را رایگان نمایش میدهیم. این روند باعث میشود دانشجویان سینما جمعبندی کلی از سینما داشته باشند.
وی اظهار کرد: البته از همین جشن، گروههای جوانی سر برآوردند که الان افتخار ما محسوب میشوند مثل نرگس آبیار، سعید روستایی و آیدا پناهنده.
صمدیان در بخش دیگری از نشست درباره بخشهای مختلف و ویژه جشن پانزدهم گفت: بخش ساخت ایران، شامل عکسهایی است که از مراحل تولید گرفته میشود که عکسهای مختلفی در این بخش آمده و برگزیدگان آن در اردیبهشت ماه در جشنوارهای به همین نام اعلام میشوند. بخش ویژه انسانی داریم که به نمایش آثاری با موضوع مناطق محروم میپردازد. یک عکاس ایتالیایی نیز آثاری از زندگی عشایر دارد که در نمایشگاه روی دیوار میرود.
وی ادامه داد: آلفرد یعقوب زاده که بیشترین عکسهای مربوط به انتفاضه و فلسطین را در کارنامه دارد، امسال عکسهایی با عنوان پادشاهی حیوانات در هندوستان را به صورت مولتی مدیا به نمایش میگذارد. همچنین مرتضی نیکوبذل فتوژورنالیست ایرانی نیز عکسهایی از جنگ علیه داعش در نمایشگاه دارد. محمد گل جامجو نیز آثاری در عرصه سینما و از چهرههای مختلف دارد. احمد معینیجم، عکاس ایرنا کار ویژهای دارد که به صورت مولتی مدیا است و شامل مروری بر عکاسی ورزشی سال ۹۶ است. در این دوره همچنین نگاهی به محیط زیست داریم که عکسهایی از مدارس و توجه بچهها به گلدان و درختان داریم.
صمدیان بیان کرد: به جز این بخشها، بخش موبایلی داریم که شامل عکسهای عکاسان آماتور و حرفهای است. از طریق این روش در حال شناسایی استعدادها هستیم تا بتوانیم به آنها خط دهیم.
بخش «یزد؛ شهر جهانی» را نیز در این دوره داریم که بخش گرافیک و عکس دارد و تعداد زیادی عکس از سال هایی که مردم دست به دوربین شدند به دستمان رسیده است که اوایل سال آینده در یزد با همکاری شهردار این شهر نمایشگاهی برگزار میشود و برگزیدگان در همان مراسم اعلام خواهند شد.
وی افزود: امسال جایزه محسن رسولاف را داریم که در یک سانحه هوایی جانش را از دست داد و بنا به عملکردش در چهار رشته هنری مرتبط با جشنواره تصویر سال، این جایزه را ویژه بخش زیر ۲۵ سال اهدا میکنیم که هزینهاش را خانواده مرحوم تقبل کرده است. همچنین به یاد وحید سهرابی ابد، خواهرش درخواست کرده که به یک عکس با کار تصویری ویژه جایزه دهد. وحید سهرابی ابد عکاس ورزشی ایسنا بود. همچنین در کنار بخش نمایشگاهی، آقای آروین و چند تن از سردبیر نشریات داخلی، ۱۲۰ کاریکاتور ژورنالیستی را جمعآوری کردهاند که به نمایش در میآید.
دبیر جشن «تصویر سال» گفت: قرار است یک فرد شاخص در حوزه تصویر اعلام کنیم که بیشترین و اثرگذارترین تاثیر را در عرصه تصویر داشته است. اکبر عالمی، محمود کلاری و عباس کیارستمی را سالهای قبل تقدیر کردیم و امسال نیز قرار است یک نفر معرفی شود.
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