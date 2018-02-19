ایجاد ۵۰ هزار شغل در زیست فناوری/ دستیابی به ۳ درصد بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه ۱۰۲ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع بررسی «سند ملی زیست فناوری» در دستور کار قرار داشت و بحث زیست فناوری و تراریخته به طور عام مطرح شد و کلیات مورد بحث قرار گرفت.

تصویب چهار هدف کلان زیست‌فناوری

در این جلسه، چهار هدف کلان شامل، «کسب رتبه برتر در بین ۱۰ کشور جهان در حوزه زیست فناوری و کسب رتبه اول در حوزه زیست فناوری در منطقه غرب آسیا»، «کسب رتبه شایسته بین ۵ کشور در قاره آسیا» و «ایجاد ۵۰ هزار شغل مستقیم» و «دستیابی به ۳ درصد از بازار جهانی محصولات زیست فناوری» تصویب شد.

همچنین کسب مرجعیت حقوقی و اخلاقی در حوزه زیست فناوری در جهان هم مورد تاکید قرار گرفت. در حوزه زیست فناوری پزشکی نیز جایگزینی برخی از اقلام دارویی با منشا زیستی که وارداتی هستند، با تولیدات داخلی به تصویب رسید.

تولید واکسن‌های مورد نیاز مبتنی بر فناوری زیستی

در ادامه این نشست، موضوع تولید واکسن‌های مورد نیاز در حوزه بهداشت و سلامت در قالب نظام جامع ایمن سازی و تولید واکسن های بیماری های غیرواگیر و ارتقای روش‌های تشخیص مبتنی بر فناوری زیستی نیز به تصویب رسید.

تعیین ۶ محور حوزه زیست‌فناوری صنعتی

همچنین در حوزه زیست فناوری صنعتی هم ۶ محور و هدف مورد تاکید قرار گرفت که می توان به تولید فرآورده‌های زیستی اولویت دار موثر بر سلامت جامعه، توسعه تولید انرژی های نو، تولید پروتئین با روش‌های زیستی، تولید فرآورده‌های شیمیایی با روش های زیستی و توسعه فناوری و تولید پلیمرهای زیستی اشاره کرد.

تعیین اولویت‌های زیست‌فناوری در کشاورزی

درحوزه کشاورزی هم محورهایی از جمله «استفاده از زیست مهارگرها در کنترل آفات و بیماری ها»، «استفاده از کودهای زیستی در مدیریت تغذیه تلفیقی»، «به کارگیری گیاهان کشت بافتی»، «بهره گیری از زیست فناوری در اصلاح نژاد و بهبود ژنتیکی دام، طیور و آبزیان»، «به کارگیری روش‌های مولکولی در تشخیص بیماری‌های گیاهی دام، طیور و آبزیان» و «استفاده از واکسن‌های نوترکیب در بیماری‌های دام، طیور و آبزیان» به عنوان اولویت این حوزه تعیین شدند.