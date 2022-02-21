۳ برنامه ملی برای رسوخ بیوتکنولوژی در صنعت/ رونق اقتصاد زیستی

به گزارش خبرنگار مهر، زیست فناوری صنعتی (زیست فناوری سفید)، شاخه‌ای از بیوتکنولوژی است که با استفاده از میکروارگانیسم ها و آنزیم‌ها طی فرایندهای تخمیری انواع محصولات تولید می‌شوند. بهبود خدمات و استخراج کامل‌تر منابع در حوزه‌های معدن و نفت از دیگر کارکردهای زیست فناوری صنعتی است.

محصولاتی مانند پروتئین‌های خوراکی قارچی و پروتئین‌هایی که از گاز طبیعی با فرآیندهای زیست فناوری تولید می‌شوند در تهیه غذاهای پروتئینی مانند سوسیس و کالباس و.. مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین آنزیم‌های صنعتی و اسیدآمینه‌ها که برای فرمول بندی خوراک دام و طیور و آبزیان کاربرد دارند برای کشور ما که مورد تهدید خطر خشکسالی است انتخاب مناسبی برای نقش آفرینی بیوتکنولوژی در توسعه پایدار به شمار می‌رود.

در راستای اهمیت این موارد ستاد توسعه زیست فناوری برنامه‌های مربوط به بیوتکنولوژی صنعتی را تدوین کرده و درصدد است که به واسطه تولید این دسته از محصولات به ارزش آفرینی در حوزه بیوتکنولوژی بپردازد. ستاد توسعه زیست فناوری اعلام کرده است که در صورت تامین منابع مورد نیاز قابلیت افزایش ۲۱.۲۴۰ میلیارد دلاری درآمد ناخالص ملی را دارد که این میزان می‌تواند ۴۱ درصد ارزش افزوده ایجاد کند.

توسعه برنامه‌های بیوتکنولوژی صنعتی در ۳ حوزه

سرفصل‌های برنامه‌های پیشنهادی ستاد توسعه زیست فناوری در حوزه بیوتکنولوژی صنعتی به منظور جهش اقتصاد زیستی کشور در ۳ زمینه «سوخت زیستی»، «آنزیم» و «پروتئین خوراکی» هستند.

برنامه ملی پیشنهادی در حوزه بیوتکنولوژی صنعتی به منظور جهش اقتصادی زیستی کشور

تولید سوخت زیستی از سرفصل‌های زیست فناوری صنعتی

تولید سوخت زیستی اتانول در برنامه ستاد توسعه زیست فناوری هدف‌گذاری شده است که تا ۱۰ سال آینده باعث افزایش تاب‌آوری و ارزش افزوده ۲۱ میلیارد دلاری می‌شود. این برنامه شامل ایجاد پایلوت سوخت زیستی بیواتانول و صادرات آن می‌شود.

برنامه مربوط به تولید سوخت زیستی

تولید آنزیم‌ها یکی از سرفصل‌های زیست فناوری صنعتی

در برنامه ستاد توسعه زیست فناوری، تولید آنزیم‌های مورد نیاز در صنایع شوینده و خوراک دام، طیور و آبزیان هدف‌گذاری شده است که تا ۵ سال آینده باعث افزایش تاب‌آوری و ۲۴۰ میلیون دلاری ارزش افزوده می‌شود. این برنامه شامل تولید آنزیم‌های مورد نیاز صنایع شوینده و تولید آنزیم‌ها و اسیدهای آمینه با کاربرد خوراک دام، طیور و آبزیان توسط دانش بنیان‌ها به تولید خواهند رسید.

برنامه مربوط به تولید آنزیم

تولید پروتئین از دیگر سرفصل‌های توسعه زیست فناوری صنعتی

تولید پروتئین خوراکی قارچی «مایکوپروتئین» جایگزین گوشت و تولید پروتئین از گاز طبیعی و سایر مواد اولیه به عنوان افزودنی به خوراک دام و طیور و آبزیان جایگزین سویا و پودر ماهی از دیگر هدف‌گذاری‌های ستاد توسعه زیست فناوری است. قرار است این پروژه تا ۵ سال آینده باعث افزایش تاب‌آوری در این زمینه شود. این هدف‌گذاری برای تولید پروتئین‌های خوراکی قارچی جایگزین گوشت و پروتئین‌هایی به عنوان افزودنی در خوراک دام و طیور است.

برنامه مربوط به تولید پروتئین