به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گروه دوم شامگاه امروز دوشنبه با دیدار تیم های الغرافه قطر و تراکتورسازی پیگیری شد که این بازی با برتری ۳ بر صفر تیم میزبان به پایان رسید. مهدی طارمی(۱۱ و ۹۴) و شیم گریکوف(۲۱ - گل به خودی) برای الغرافه گل زدند.

شروع بازی با حملات تیم میزبان همراه بود و الغرافه که از وجود مهدی طارمی بهره می برد توانست خیلی زود توسط این مهاجم به گل برسد. طارمی در دقیقه ۱۱ سانتر ارسالی را با ضربه سر به گل نخست تیمش تبدیل کرد.

درحالی که تراکتورسازی شرایط خوبی نداشت و هنوز شکل تیمی خوبی پیدا نکرده بود، اشتباه گریکوف در خط دفاعی این فرصت را به تیم الغرافه داد که به گل دوم برسد. طارمی روی این گل تاثیر مستقیم داشت و در حالی که مدافعان حریف را هم جا گذاشته بود قصد ارسال توپ برای هم تیمی اش را داشت که مدافع تراکتور توپ را به اشتباه وارد دروازه خودشان کرد.

در دقیقه ۳۸ این دیدار تیم تراکتورسازی صاحب یک ضربه پنالتی شد که این ضربه را مهدی پور زد اما دروازه بان حریف آن را مهار کرد.

در نیمه دوم بازهم سرخ های تبریز تیم برتر میدان بودند و موقعیت های زیادی را روی دروازه الغرافه ایجاد کردند اما درخشش دروازه بان جوان تیم قطری مانع از رسیدن تراکتورسازی به گل شد. این دروازه بان که در نیمه اول یک پنالتی را مهار کرده بود در نیمه دوم هم سه موقعیت گل تیم ایرانی را مهار کرد.

تراکتورسازی که نمایش قابل قبولی در این بازی داشت البته می توانست گل سوم را هم دریافت کند اما ضربه پنالتی مهدی طارمی را «المیدا» مهار کرد تا تعداد گل های حریف بیشتر نشود.

در دقایق پایانی تراکتورسازی فشار زیادی روی دروازه الغرافه آورد تا حداقل یکی از گل ها را جبران کند اما شانس با این تیم یار نبود و موقعیت هایش به گل تبدیل نشد تا دومین شکست تیم تبریزی در آسیا ثبت و کار این تیم برای صعود سخت شود.

درحالی که ثانیه های پایانی بازی سپری می شد مهدی طارمی در یک رفت و برگشت دومین گل خودش و سومین گل الغرافه را وارد دروازه تراکتورسازی کرد تا کار شاگردان ساغلام تمام شود.