۴ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۲۵

از سوی رئیس سازمان سنجش؛

ظرفیت پذیرش در کنکور دکتری ۹۷ اعلام شد

رئیس سازمان سنجش گفت: حدود ۲۴  هزار نفر ظرفیت دولتی و آزاد برای پذیرش دکتری پیش بینی شده است‌.

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر ابراهیم خدایی در حاشیه بازدید از آزمون دکتری سال ۹۷ در دانشگاه صنعتی شریف افزود : تعداد ۲۳۴ هزار نفر در آزمون دکتری ۹۷ شرکت کرده اند .

وی افزود: ۴۲ درصد داوطلبان زن و حدود ۵۷ درصد داوطلبان مرد هستند .

خدایی گفت : سال گذشته ظرفیت پذیرش دولتی در دکتری ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر بود که امسال حدود ۱۴ هزار نفر ظرفیت پیش بینی شده است .

وی گفت: دانشگاه آزاد نیز حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر ظرفیت برای دکتری تعیین کرده است که پیش بینی می کنیم حدود ۲۴ تا ۲۶ هزار نفر در این دوره پذیرفته شوند.

زهره بال

