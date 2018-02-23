به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبههای این هفته نماز عبادی و سیاسی جمعه بجنورد اظهار کرد: در اتفاقات اخیر خیابان پاسداران تهران به دلیل اغتشاشات برخی افراد چند نفر از عزیزان نیروی انتظامی را از دست دادیم.
حجتالاسلام یعقوبی افزود: هرچند این اتفاق تلخ رقم خورد اما امنیت به این منطقه از تهران بازگشت و همین موضوع ضرورت افزایش اختیارات نیروهای انتظامی را بازگو میکند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: مسامحه با اغتشاشگران و آنان که نظم کشور را بر هم میزنند پذیرفتنی نیست و باید با این افراد با شدت برخورد کرد.
حجتالاسلام یعقوبی بهروز پاسداشت شهیدان باهنر و رجایی اشاره داشت و گفت: آموزشوپرورش به ظرفیتهای دینی همچون نماز، اخلاق و موارد دیگر در تربیت دانش آموزان بیشتر استفاده کند.
وی همچنین به برگزاری اردوهای راهیان نور نیز اشاره کرد و افزود: شرکت در این اردوها یکی از روشهای تربیتی است که دانش آموزان، دانشجویان و سایر اقشار با سفر به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور از نزدیک با ایثار و ازخودگذشتگی شهدا و ایثارگران آشنا میشوند.
امامجمعه بجنورد اشاره به سند ۲۰۳۰ داشت و گفت: دشمنان با سند ۲۰۳۰ تلاش داشتند فرزندان ما را از آموزههای دینی دور کرده و تربیت و آموزش ما را همسو با نظامهای غربی کنند که با هشدار و تیزبینی مقام معظم رهبری این نقشه آنها نقش بر آب شد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی همچنین در ادامه صحبتهای خود به بروکراسیهای اداری که حاکم بر نظام اداری ما شده است پرداخت و افزود: مسئولان کشور و استان باید همچون اوایل انقلاب جهاد گونه رفتار و عمل کنند تا مردم معطل نشوند.
