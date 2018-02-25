بحث شهرستانی یا تهرانی در تیم ملی نداریم/ وضعیت دوپینگ، قرمز بود!

احد پازاج پیش از اعزام تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابتها قهرمانی آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق فرآیند انتخاب تیم های ملی، مبنای انتخابی تیم‌های ملی کشتی بزرگسالان از سوی کادر فنی برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا سابقه مدال آوری در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه و مدال آوری در مسابقات جهانی امید ۲۰۱۷ (زیر ۲۳ سال)، عملکرد و نتایج کشتی گیران در رقابتهای جام بین المللی تختی ۲۰۱۸، سابقه مدال آوری در مسابقات جوانان جهانی سال ۲۰۱۷ فنلاند و سابقه کسب مدال طلا در بازیهای داخل سالن (ایندورگیم) بود.

وی با اشاره به اینکه خودش به عنوان یک کشتی‌گیر شهرستانی، سالها در تیم ملی حضور داشته، ادامه داد: در تیم ملی، بحث شهرستانی یا تهرانی را نداریم. در انتخاب تیم اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا نیز به جز دو وزن ۹۷ و ۷۲ کیلوگرم که نظر همه اعضای کادر فنی بروی خلیلی و صالحی زاده بود، عین فرآیند عمل کردیم. البته این حق را باید به کادر فنی داد تا برخی از نفرات مد نظر خود را برای مسابقات بزرگتر همچون بازیهای آسیایی و جهانی در این مسابقات بیازمایند و یا شرایط آنها را بسنجند.

پازاج با اشاره به اینکه فرآیند انتخاب تیم های ملی یک سند اجرایی برای کشتی کشور است اظهار داشت: با مطالعه دقیق فرآیند تیم های ملی می توانیم دیدگاه های مثبت و منفی خود را بیان کنیم. بی شک در اجرای هر قانونی اشکالاتی وجود دارد که ما هم آن را رد نمی کنیم.

مدیرفنی تیم های ملی کشتی فرنگی خاطر نشان کرد: با وجود مشکلات مالی فراوان از وقتی که برنامه تست سلامت در کشتی اجرایی شد، شاهد کاهش محسوس استفاده از مواد نیروزا در میان کشتی گیران هستیم. این موضوعی است که اهالی کشتی از آن آگاه هستند و تایید می کنند.

وی در پایان گفت: در خصوص استفاده از مواد نیروزا، در وضعیت قرمز قرار داشتیم و در آستانه محرومیت بودیم اما با توجه به اقدامات بسیار خوبی که در فدراسیون کشتی انجام شد، تعداد دوپینگی های حاضر در این رشته در سال ۲۰۱۷ بر اساس آمار و ارقام به حداقل رسید و بازتاب آن در اتحادیه جهانی کشتی هم منعکس شد.