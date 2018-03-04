بازی با الوصل از دربی مهمتر است/ نباید خودمان را غرق شده بدانیم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی دوشنبه پرسپولیس با الوصل امارات گفت: طبیعی است هیچوقت شکست در دربی خوب نیست. به هر حال این مسئله عوارض خودش را در زمین باقی می گذارد. این بازی برای همه مهم است. البته برای بازیکنان هم خیلی ساده نبود که در دربی شکست بخورند.

وی افزود: با این حال بازی با الوصل از نظر امتیازی مهمتر از بازی مقابل استقلال است. می خواهیم سه امتیاز را بگیریم و به مرحله بعد صعود کنیم. فرصتی برای غمگین شدن نداریم. نباید به خاطر یک شکست خودمان را غرق شده بدانیم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: در بردهایمان مغرور نشدیم و حالا هم می خواهیم در آسیا بازی کنیم. بازی در این رقابت ها کلاس بالاتری نسبت به دیدار های داخلی دارد. می خواهیم پیروز میدان شویم.

برانکو در خصوص شرایط بازیکنان خود تصریح کرد: فقط شایان مصلح را به خاطر مصدومیت نداریم. او می توانست به ما کمک کند اما حالا نیمکت قوی داریم و روی آنها حساب می کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره شانس صعود تیمش به مرحله بعد، خاطرنشان کرد: تا جایی که من تجربه دارم، ۹ امتیاز برای صعود به مرحله بعد کافی است. تلاش می کنیم ۹ امتیاز را زودتر کسب کنیم. اینکه چطور و مقابل چه تیمی مهم نیست. باید زودتر دنبال ۹ امتیاز باشیم.

برانکو با اشاره به وضعیت تیم الوصل گفت: حریف با تمام انگیزه ظاهر می شود. آنها برای خود، خانواده و باشگاهشان بازی می کنند. آنها شاید به نوعی دنبال جبران دو بازی و باخت قبلی خود هستند. هر دو بازی مقابل نسف و السد را تماشا کردم. الوصل حتی یکی از گزینه های جدی قهرمانی در امارات بود.

برانکو در خصوص انتقاداتی که از وی بابت باخت مقابل دربی صورت گرفته است و همچنین ترکیب پرسپولیس، گفت: ترکیب کلی تیم تغییر نمی کند اما محسن ربیع خواه بازی نمی کند. فکر کنم حالا خیالتان راحت شود!

وی درباره اینکه هواداران از عملکرد ربیع خواه ناراضی هستند و رسانه ها تقصیری ندارند، افزود: درست است که می گویید هواداران از او ناراضی اند اما ذهنیت هواداران را رسانه ها ایجاد می کنند.

برانکو ایوانکوویچ در خصوص اینکه تیمش بدون هافبک بازیساز به میدان می رود و انتقاداتی که از وی برای استفاده از هافبک های دفاعی می شود افزود: من هر روز با بازیکنانم هستم. اگر بخواهم کامل بگویم باید عرض کنم فوتبال به خاطر همین انتقادات زیباست اما واقعیت این است که در تاریخ فوتبال ایران هیچ تیمی با این اقتدار در صدر جدول قرار ندارد و زودتر از موعد قهرمان نشده است. همچنین هیچ تیمی نتوانسته است مثل پرسپولیس کمترین گل خورده را داشته باشد. خلاقیت و زیبا بازی کردن بحث نسبی است. بازی زیبا از دیدگاه من طور دیگری است و شما جور دیگری می بینید. من واقعیت را گفتم. شما صحبت از انتظار و آرزو می کنید. البته من قبول دارم که انتظارات خیلی بالایی در هواداران ایجاد کردیم. نشان داده ایم موثرترین تیم هستیم. توانسته ایم در یکسال، دوبار قهرمان شویم.

وی ادامه داد: در همین بازی با استقلال نشان دادیم که نباید می باختیم. چون نه ما و نه استقلال خوب نبودیم. اما اگر آمار را نگاه کنیم باید بگویم ما بهتر از آنها بودیم. در بازی با این تیم نزدیک به ۵۸ درصد توپ را در اختیار داشتیم و پاس های زیادی دادیم. اما ناراضی هستیم و باید بهتر از اینها باشیم.

وی درباره احتمال استفاده از محسن مسلمان در بازی با الوصل، تصریح کرد: این موضوع را فردا خواهید دید. برای شما مهم است که درباره مسلمان سوال بپرسید. چرا چیزی از سیامک نعمتی نمی پرسید؟

برانکو درباره عدم شوتزنی بازیکنان پرسپولیس به غیر از کمال کامیابی نیا تصریح کرد: فکر می کنید من نمی خواهم همه شوت بزنند؟ در همین بازی با استقلال ۱۳ شوت زدیم. دوست داریم در هر بازی ۳۰ شوت بزنیم. اما هر دیدار شرایط خاص خودش را دارد.

سرمربی پرسپولیس درباره تغییراتی که در سیستم بازی پرسپولیس داده است و از حالت لوزی به حالت خطی در میانه میدان در آورده است، گفت: به خاطر باخت دست به ترکیب نزدم. از همان ابتدای فصل روی دو سیستم کار کردیم. تیمم را بخاطر باخت مقابل الهلال در فصل گذشته تغییر ندادم. ما روی دو سیستم تمرین کردیم. هافبکهایمان را هم به شکل لوزی قرار دادیم و هم خطی. زمانی سیستم را تغییر دادیم که فرشاد احمدزاده عمل جراحی داشت. کمال هم عمل داشت و پس از آن هم دوباره مصدوم شد. بعضی مسائل، سیستم را دیکته می کند.