مهمترین سرمایه کمیته امداد اعتماد مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، پیام آیت الله العظمی حسین نوری همدانی به مناسبت سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و جشن توانمندسازی تعدادی از خانواده‌های این کمیته که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در مرکز فرهنگی حضرت معصومه(س) کمیته امداد قم برگزار شد قرائت شد. متن پیام این مرجع تقلید به شرح زیر است:

کمیته امداد امام خمینی(ره) که در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی به تدبیر امام راحل عظیم‌الشأن متولد شده، شجره مبارکی است که هدفش کمک به محرومین و مستمندان و نیازمندان و محتاجان بوده و همواره تلاش داشته تا حفره‌های اجتماعی و شکاف‌های طبقاتی که به وجود آمده است را بپوشاند.

فعالیت کمیته امداد که باهدف حمایت و پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آن‌ها در اقتصاد تشکیل‌شده ارتباط عمیق و مستقیمی با بحث انفاق در قرآن کریم دارد. اسلام برای کم کردن فاصله‌های طبقاتی در اجتماع، راه‌های متعددی پیش‌بینی کرده است که از جمله آن‌ها پرداخت زکات، صدقات و انفاق است و اگر آحاد مردم در مورد این مسئله احساس مسئولیت کنند، چه‌بسا فقیری در جامعه باقی نماند که نیاز به کمک داشته باشد.

قرآن کریم برای تشویق مردم به انفاق، سخنان مهم و ارزشمندی دارد، در سوره بقره در چندین آیه به این بحث اشاره شده که ابتدا می‌فرماید: ﴿وَأَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِین﴾ (بقره، ۱۹۵)؛ یعنی در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق، خود را با دست خویش به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که به‌راستی خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. این آیه این مفهوم را داراست که انفاق موجب جلوگیری از انفجار اجتماعی و هلاکت جامعه است و انفاق قبل از اینکه به نفع محرومان باشد، به نفع ثروتمندان است، چراکه با این تعدیل ثروت، اصل ثروت آن‌ها محفوظ می‌ماند و بر همین اساس است که امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: ﴿وَحَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ﴾ یعنی اموال خود را با دادن زکات حفظ و حراست کنید.

و در جای دیگر برای اینکه انفاق کنندگان تصور نکنند که چیزی را از دست می‌دهند، می‌فرماید: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ ﴾ (سوره سبا آیه ۲۹) یعنی هر چیزی را در راه خدا انفاق کنید خدای متعال که بهترین روزی دهنده است، عوض آن را می‌دهد و باز برای تشویق و ترغیب به انفاق در آیه ۲۶۱ سوره بقره سنگ تمام گذاشته و می‌فرماید: ﴿مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾؛ یعنی داستان کسانی که در راه خدا انفاق می‌کنند، مانند آن دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه‌ای یک‌صد دانه باشد و خداوند برای هرکسی که بخواهد آن را چند برابر می‌کند و خداوند وسعت بخش و داناست.

در آیه‌ای دیگر در همین سوره، انفاق را سبب آمرزش گناهان و فزونی اموال می‌داند و یا در سوره انفال آیه ۶۰ می‌فرماید: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ ﴿۶۰﴾ یعنی هرچه را که در راه خدا انفاق کنید پاداش آن بی‌کم و کاست به شما پس داده خواهد شد و هیچ‌گونه ستمی به شما نخواهد رفت؛ و باز در سوره توبه آیه ۱۲۱، از ثبت انفاق در نزد پروردگار سخن به میان آمده و می‌فرماید: ﴿وَلَا یُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِیرَةً وَلَا کَبِیرَةً وَلَا یَقْطَعُونَ وَادِیًا إِلَّا کُتِبَ لَهُمْ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ﴾ یعنی نیکوکاران هیچ مالی چه کوچک و چه بزرگ را خرج نمی‌کنند و هیچ سرزمینی را نمی‌پیمایند، مگر آن‌که به حساب آن‌ها نوشته می‌شود تا خداوند آنان را به بهتر از آنچه عمل کردند، پاداش دهد.

آیات دیگری در سوره توبه حاکی است که انفاق سبب تزکیه نفس و تقرب به پروردگار می‌شود و جمع‌بندی این بحث آن است که در انفاق، هیچ چیزی از دست نمی‌رود بلکه صدها برابر به دست می‌آید و سبب نجات جامعه از هلاکت فاصله طبقاتی فقیر و غنی می‌شود و همچنین به عنوان عمل صالح برای انسان ثبت در محضر پروردگار است و سبب غفران الهی و افزایش برکات در دنیا و سعادتمندی در آخرت است.

مسئولان و دست اندرکاران کمیته امداد حضرت امام (ره) اگر تلاش کنند تا همین معارف قرآنی به مردم منتقل شود، مطمئناً بسیاری از نفوس مستعده به یاری آنان می‌شتابند و البته حٌسن عملکرد مسئولان کمیته در اخذ و نگهداری اموال و صدقات مردم و شفافیت در عمل و صادقانه رفتار کردن با مردم موجب افزایش اعتماد آن‌ها که مهم‌ترین سرمایه برای کمیته امداد است، خواهد شد و دوام توفیقات آنان را بیشتر خواهد کرد.

کمیته امداد در کنار بهره‌مندی از اعانات مردمی و یا بودجه عمومی، سعی کند از املاک و ثروت‌هایی که در اختیار دارد حداکثر بهره‌وری را داشته باشد و رکود و بی‌تحرکی در چنین مواردی سبب سستی و بی‌اعتمادی در دیگر بخش‌ها هم می‌شود و در این حالت توفیقات این کمیته در خدمات دهی به محرومین و مستضعفان کمتر خواهد شد.

اینجانب برای همه خدمتگزاران، خیران و انفاق کنندگان و مددجویان کمیته امداد حضرت امام (رض) آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و دوام خدمات و خیراتشان را از درگاه احدیت مسئلت می‌نمایم و برای پیشکسوتان این عرصه، زنده یادان حاج حبیب‌الله عسگراولادی و مرحوم حاج سّید رضا نیّری طلب رحمت و رضوان الهی می‌کنم.