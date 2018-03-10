سئوالات و کلید آزمون ای پی تی دانشگاه آزاد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، داوطلبان دوره اسفند ماه آزمون ای پی تی دانشگاه آزاد می توانند از امروز شنبه ۱۹ اسفند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.net نسبت به مشاهده سئوالات و کلید این آزمون اقدام کنند.

داوطلبان در صورت اعتراض به سوال یا کلید این آزمون، می توانند حداکثر تا ساعت ۸ روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.

پس از پایان مهلت فوق هیچگونه اعتراضی در خصوص کلید و سئوالات این آزمون پذیرفته نخواهد شد.