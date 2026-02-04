به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتسال ایران و عراق روز پنجشنبه ۱۶ بهمن و از ساعت ۱۱:۳۰ در نیمه نهایی جامملتهای آسیا ۲۰۲۶ رو در روی هم قرار می گیرند.
وحید شمسایی در نشست خبری قبل از دیدارهای مرحله نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی اندونزی در جریان است، گفت: در ابتدا از همه بازیکنانم تشکر میکنم که در این شرایط دشوار با وظیفهشناسی به مسئولیتی که داشتند وفادار ماندند. شما از بیرون فقط درخشش تیم را میبینید اما ما از درون با مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم که دیده نمیشود.
وی افزود: ما ایرانیم و باید از اعتباری که طی سالیان گذشته در فوتسال ساختهایم دفاع کنیم. به همین دلیل از همه بازیکنان، اعضای کادر فنی و تیم اجرایی که در این شرایط دشوار کنار من بودند تشکر میکنم. آنها نشان دادند تیم بودن فقط یک شعار نیست.
سرمربی تیم ملی فوتسال در پاسخ به سوالی در مورد «فرهنگ فوتسال در ایران» گفت: در ایران همه عاشق فوتسال هستند. حتی وقتی با دوستانم که قهرمانان المپیک در رشتههای دیگرند دور هم جمع میشویم باز هم فوتسال بازی میکنیم. فوتسال در کشور ما یک سرگرمی ملی است، در مدارس، ادارات و محلهها میلیونها نفر به آن مشغولاند و همین باعث رشد این رشته شده و البته توقعات و انتظارات را هم بالا برده است.
شمسایی درباره شرایط برگزاری مسابقات اظهار داشت: حرفهای نیست که تمام مسابقات ما در یک سالن برگزار شود و همه بازیهای عراق در سالنی دیگر. آنها با این زمین کاملاً آشنا هستند چهار بار اینجا بازی کردهاند و همه چیز اینجا برای ما تازه است اما بازیکن حرفهای باید خودش را با شرایط وفق دهد. این همان تفاوت بازیکن معمولی با بازیکن تیم ملی است و خوشحالم چنین بازیکنانی در اختیار دارم.
وی درباره تجربه خود در جام ملتهای آسیا گفت: این سومین دورهای است که به عنوان سرمربی در این مسابقات حضور دارم کویت، تایلند و حالا اندونزی. میتوانم بگویم در این سه دوره دو تیم کاملاً متفاوت داشتهایم. بازیکنان جوان زیادی آمدهاند و وظیفه من این است که از همه بازیکنانی که در این مسیر کنار من بودند تشکر کنم آنها بخشی از تاریخ فوتسال ایران و آسیا هستند.
سرمربی تیم ملی فوتسال در پایان درباره دیدار با عراق گفت: تفاوت مربی و بازیکن این است که بازیکن به بالا بردن جام فکر میکند و سرمربی به بازی بعد. عراق تیم محترمی است و در این مرحله دیگر ردهبندی وجود ندارد یا به فینال میروید یا دست خالی برمیگردید. این حساسیت بازی را بالا میبرد و ما باید بجنگیم تا به فینال برسیم.
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