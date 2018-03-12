کشف ۵۰ هزار عدد مواد محترقه/ عاملان توزیع مواد مخدر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفی اله بیرانوند در جمع خبرنگاران گفت: پس از رصد دقیق و انجام کار اطلاعاتی و بهمنظور تأمین امنی و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار در ایام چهارشنبهسوری مأمورین انتظامی شهرستان طی چندین فقره عملیات متعدد و شبانهروزی موفق به شناسایی تعدادی از عاملان توزیع مواد محترقه در سطح شهر شدند.
وی افزود: پس از شناسایی افراد و محلهای موردنظر مأمورین با هماهنگی دستگاه قضایی پس از بازرسی موفق به کشف بیش ۵۰ هزار عدد انواع مواد محترقه شدند که هدف از انجام جمعآوری اینگونه مواد محترقه پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار برای نوجوانان و جوانان خواهد بود.
فرمانده انتظامی خرمآباد از مردم خواست که در این ایام مواظب فرزندان خود باشند که خدایناکرده با استفاده از وسایل آتشزا و مواد محترقه موجب بروز حوادث ناگوار و ... برای خود و سایرین نشوند.
سرهنگ بیرانوند خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در مقابل هرگونه هنجارشکنی و افرادی که به هر نحو مخل نظم و امنیت شوند با قاطعیت تمام ایستاده و با هماهنگی و تعامل خوبی که با دستگاه قضایی وجود دارد افراد خاطی برابر قانون با آنها برخوردی بدون اغماض خواهد شد.
دستگیری عاملان توزیع مواد مخدر در خرمآباد
وی همچنین از شناسایی و دستگیری تعداد ۱۴ نفر از عاملان توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان خرمآباد خبر داد.
فرمانده انتظامی خرمآباد اظهار داشت: در پی اخبار و اطلاعات واصله مردمی و همچنین انجام کار اطلاعاتی مأمورین موفق شدند تعدادی از افراد که بهصورت مخفیانه در سطح محلات و حواشی شهر اقدام به فروش و توزیع مواد مخدر میکنند را شناسایی کنند.
سرهنگ بیرانوند گفت: پس از شناسایی و تحت نظر گرفتن آنها، مأمورین با هماهنگیهای بهعملآمده با دستگاه قضایی طی ۱۴ عملیات متعدد و ضربتی و ورود به مخفیگاه و محل اختفاء مواد مخدر مقادیر قابلتوجهی انواع مواد مخدر کشف و ضبط کردند و افراد دستگیرشده نیز به همراه مواد مکشوفه و برای سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: ضمن تأمین نظم و امنیت عمومی شهروندان یکی از اولویتهای کاری و وظایف ذاتی پلیس مبارزه با سوداگران مرگ بوده و در این راه با قاطعیت تمام در مقابل آنها خواهیم ایستاد و اجازه نخواهیم داد جوانان و نوجوانان که سرمایه اصلی خانوادهها و کشور هستند توسط عدهای افراد از خدا بیخبر به دام اعتیاد کشیده شوند.
توقیف ۲۰۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در خرمآباد
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد همچنین از توقیف تعداد ۲۰۶ دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت در سطح شهر خرمآباد خبر داد.
سرهنگ بیرانوند اظهار داشت: در پی اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و بهمنظور تأمین نظم و امنیت عمومی شهروندان، مأمورین انتظامی شهرستان خرمآباد در ماه جاری طی چندین فقره اجرای طرحهای عملیاتی در سطح پارکها، تفرجگاهها، میدانها و خیابانهای اصلی شهر داشتهاند.
وی افزود: در این طرح که هدف از آن ایجاد و تأمین امنیت است خودروها و موتورسیکلتهایی که در اطراف پارکها و محلهای عمومی با حرکات نمایشی، آلودگی صوتی و ... و یا بدون پلاک و پلاک مخدوش بوده بهمنظور اعمال قانون توسط مأمورین توقیف و به پارکینگ دلالت داده شد.
فرمانده انتظامی خرمآباد گفت: در این طرح تعداد ۲۳۳ نفر معتاد متجاهر از سطح شهر جمعآوری و بهمنظور بازپروری و ترک اعتیاد تحویل کمپهای مجاز ترک اعتیاد شدند.
سرهنگ بیرانوند بیان داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این ایام با شدت و قوت بیشتری بهمنظور تأمین امنیت هرچه بیشتر و مطلوبتر مردم ادامه خواهد داشت.
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