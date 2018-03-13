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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران خبر داد؛

معلولان برای اشتغال در ادارات و سازمان های دولتی معرفی می‌شوند

معلولان برای اشتغال در ادارات و سازمان های دولتی معرفی می‌شوند

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران از معرفی معلولان برای اشتغال در ادارات و سازمان های دولتی خبر داد.

محمدرضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی سازمان بهزیستی استان تهران در سال آتی برای معلولان اظهار کرد: در این زمینه با توجه به تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان، برنامه ها بر این اساس انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به اشتغال معلولان استان تهران گفت: در این زمینه تعداد قابل توجهی از معلولان فارغ التحصیل پشت نوبت قرار دارند که امیدواریم با اجرای مواد قانون حمایت از حقوق معلولان، مشکل اشتغال آنها برطرف شود.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران ادامه داد: رایزنی با سازمان ها و ادارات و همچنین بخش های خصوصی برای اشتغال معلولان یکی از اقداماتی است که در این زمینه پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: پوشش بیمه ای لوازم توانبخشی معلولان یکی دیگر از برنامه هایی است که در سال آینده اجرا خواهد شد.

کد مطلب 4250591
مهناز قربانی مقانکی

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