به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی در حاشیه بازدید از سردخانههای ذخیره میوه شب عید با بیان اینکه برای تنظیم بازار شب عید ۶۰ هزار تن سیب درختی و پرتقال ذخیرهسازی شده است، گفت: توزیع این میوهها از فردا (چهارشنبه) در ۳۱ استان کشور آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار طی دو روز گذشته قیمت پایهای برای میوههای تنظیم بازاری مشخص کرده است، گفت: قیمت این میوهها ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار است و قیمتگذاری این میوهها به کارگروه استانها واگذار شده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با بیان اینکه پول سبد از مشتریان گرفته نمیشود، تصریح کرد: با وجود آنکه ۱۵ میلیارد تومان بابت سبد و بستهبندی این میوهها هزینه شده، اما مبنای کار ما در شب عید، خالصفروشی است.
هاشمی با اشاره به وجود بیش از ۲۴۴ میدان میوه و ترهبار در استان تهران افزود: از شهرداری استان تقاضا داریم به میزان کافی غرفه جهت توزیع میوه شب عید در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دهد.
وی با بیان اینکه عرضه میوههای تنظیم بازاری در تمام مغازهها، تعاونیهای مصرفی و میادین میوه و ترهبار که امکان نظارت مستقیم وجود دارد، انجام میشود، اضافه کرد: برای ذخیرهسازی میوه شب عید ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، با وجود آنکه هر کیلوگرم پرتقال به قیمت ۲۲۰۰ تومان از تولیدکننده خریداری شده، اما احتمال دارد این میوه با نرخ ۱۷۰۰ تومان توزیع شود، چون در شب عید بحث سود دولت مطرح نیست.
هاشمی با اشاره به فراوانی تولید و عرضه سیب درختی و مرکبات طی سال جاری در بازار گفت: با توجه به این فراوانی، ممکن است که بازار نیازی به حضور ما نداشته باشد، اما دولت فقط به دلیل کنترل فعالیتهای سودجویان و دلالان، وارد عمل شده است.
بر اساس این گزارش، در ادامه عباس سیاح مدیر سازمان تعاون روستایی استان تهران نیز با بیان اینکه طرح تنظیم بازار میوه همهساله از بیستم اسفند ماه در استان آغاز میشود، اظهار داشت: توزیع میوه شب عید بستگی به تقویم زمانی کارگروه استان دارد و با توجه به همین مسئله، این اقدام از فردا در استان تهران آغاز میشود.
وی با بیان اینکه ۵۰ غرفه در میادین سطح شهر برای عرضه میوههای تنظیم بازاری در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در کلیه شرکتهای تعاونی کارگری و مصرفی، آمادگی عرضه میوههای ذخیرهسازی شده وجود دارد.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان تهران با اشاره به اینکه در ۱۵ شهرستان استان بیش از ۱۳۰ غرفه برای عرضه میوههای تنظیم بازاری پیشبینی شده است، افزود: قیمت محصولات ذخیرهسازی شده ۱۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار است.
سیاح با اشاره به توزیع ۴۰۰۰ تن پرتقال و ۲۰۰۰ تن سیب درختی در استان تهران گفت: با وجود آنکه پول سبد از مشتری گرفته نمیشود، اما امکان ارائه محصول به صورت خردهفروشی است.
این مقام مسئول افزود: در مرحله اول اجرای طرح؛ قیمت هر کیلو گرم سیب دماوند قرمز و سفید ۲۷۰۰تومان و پرتقال تامسون سوپر شمال ۱۸۰۰تومان تعیین شده است اما این قیمتها قطعی نیست و توسط کمیته تنظیم بازار تعیین می شود.
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