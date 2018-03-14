مجید مولایی تهیه کننده «بانوی عمارت» درباره روند تولید این سریال و وضعیت آن بعد از تصویربرداری در کاشان و بازگشت به تهران به خبرنگار مهر گفت: منتظریم تا تکلیف مان در پرداخت ها مشخص شود و بتوانیم کار را ادامه دهیم. قول هایی داده شده و منتظریم عملی شود.

وی ادامه داد: بخشی از لوکیشن این روزها در تهران در حال ساخته شدن است و ما هم سعی کردیم با بودجه ای که داشتیم تولید سریال را مدیریت کنیم تا کار سر و شکل قابل قبولی داشته باشد و احتمالا وقتی مخاطب هم اثر را ببیند همین نظر ما را داشته باشد.

مولایی بیان کرد: ما برای ساخت این کار کم فروشی نکردیم و روی قصه کار کردیم. عزیزالله حمیدنژاد هم در کارگردانی همان وسواس های خود را داشت و تلاش کرد خروجی سریال جذاب و گرم باشد.

وی در پایان عنوان کرد: قضاوت نهایی به عهده مخاطبان است و امیدواریم وقتی پخش می شود راضی باشند.

پانته آ پناهی ها، علیرضا شجاع نوری، حسام منظور، شبنم فرشاد جو، مینا وحید، نیکی نصیریان، مهتاج نجومی، فریدون مسرور، مریم مومن، مهری آل آقا از جمله بازیگران این سریال هستند و تاکنون همه بازیگران این مجموعه جلوی دوربین رفته اند.

این مجموعه عاشقانه مقطعی از تاریخ قاجار را روایت می کند و برای پخش در شبکه سه سیما ساخته می شود.