به گزارش خبرنگار مهر، عوامل سریال «بانوی عمارت» به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد و تهیه‌کنندگی مجید مولایی این روزها در کاشان به سر می برند و قرار است تا پایان بهمن تصویربرداری سریال در این شهر به اتمام برسد.

اوایل اسفند نیز گروه سازنده سریال به تهران بازمی گردند و در شهرک غزالی ادامه تصویربرداری سریال را در پیش خواهند گرفت. همچنین بعد از مدتی کار در تهران برای تصویربرداری بخش هایی از کار به قزوین می روند.

پانته آ پناهی ها، علیرضا شجاع نوری، حسام منظور، شبنم فرشاد جو، مینا وحید، نیکی نصیریان، مهتاج نجومی، فریدون مسرور، مریم مومن، مهری آل آقا از جمله بازیگران این سریال هستند و تاکنون همه بازیگران این مجموعه جلوی دوربین رفته اند.

این مجموعه عاشقانه مقطعی از تاریخ قاجار را روایت می کند و برای پخش در شبکه سه سیما ساخته می شود.