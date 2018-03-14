  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۳۰

برای سال ۹۷؛

دانشگاه شریف امریه سربازی پذیرش می کند

دانشگاه شریف امریه سربازی پذیرش می کند

دانشگاه صنعتی شریف برای سال ۹۷ از میان فارغ التحصیلان این دانشگاه امریه سربازی پذیرش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف با مساعدت ستاد فرماندهی کل قوا برای رفع نیازهای تخصصی خود در آزمایشگاه ها، کارگاه ها و سایت های کامپیوتری، خدمات فناوری دانش بنیان و انجام پروژه های امریه سربازی پذیرش می کند.

این دانشگاه ۲۰ امریه سربازی از میان فارغ التحصیلان خود پذیرش خواهد کرد.

تاریخ اعزام متقاضیان باید یکم تیرماه و یکم شهریورماه ۹۷ باشد.

متقاضیان باید دارای برگ اعزام بدون مهر غیبت بوده و حداقل در یک مقطع تحصیلی دانش آموخته این دانشگاه باشند.

گزینش نهایی براساس مصاحبه حضوری، بررسی سوابق تحصیلی و وضعیت تاهل پس از احراز صلاحیت عمومی داوطلبان صورت می گیرد و امیریه افراد پذیرفته شده پس از تصویب ستاد فرماندهی کل قوا صادر خواهد شد.

کد مطلب 4251519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها