دانشگاه شریف امریه سربازی پذیرش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف با مساعدت ستاد فرماندهی کل قوا برای رفع نیازهای تخصصی خود در آزمایشگاه ها، کارگاه ها و سایت های کامپیوتری، خدمات فناوری دانش بنیان و انجام پروژه های امریه سربازی پذیرش می کند.

این دانشگاه ۲۰ امریه سربازی از میان فارغ التحصیلان خود پذیرش خواهد کرد.

تاریخ اعزام متقاضیان باید یکم تیرماه و یکم شهریورماه ۹۷ باشد.

متقاضیان باید دارای برگ اعزام بدون مهر غیبت بوده و حداقل در یک مقطع تحصیلی دانش آموخته این دانشگاه باشند.

گزینش نهایی براساس مصاحبه حضوری، بررسی سوابق تحصیلی و وضعیت تاهل پس از احراز صلاحیت عمومی داوطلبان صورت می گیرد و امیریه افراد پذیرفته شده پس از تصویب ستاد فرماندهی کل قوا صادر خواهد شد.