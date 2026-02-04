محمدی: ۳ هزار تن روغن در چرخه توزیع گیلان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها، با اشاره به افزایش تقاضا برای روغن خوراکی همزمان با اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، اظهار کرد: روغن خوراکی یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است که به دنبال اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، تقاضا برای آن افزایش یافته است.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی تولید روغن و تخصیص ارز روغن خام پیش از حذف ارز ترجیحی، افزود: از حدود یک ماه گذشته، فرایند تولید روغن به شرایط عادی بازگشته و توزیع آن از طریق مراکز پخش در سطح کشور با سرعت در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه دو هزار و ۹۱۵ تن روغن خانوار از طریق مراکز پخش در اختیار استان قرار گرفته است، تصریح کرد: این میزان روغن در حال توزیع در شهرستان‌ها بوده و با هماهنگی فرمانداران، رؤسای ادارات صمت و اتاق‌های اصناف، در فروشگاه‌های دارای اولویت مصرف توزیع می‌شود تا دسترسی مردم به این کالای اساسی تسهیل شود.

محمدی میزان روغن توزیع‌شده را معادل نیاز استان دانست و گفت: در استان گیلان دو کارخانه تولید روغن خوراکی در شهرستان‌های صومعه‌سرا و رودبار فعال هستند که مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها از طریق شرکت سهامی غله تأمین شده است.

وی ادامه داد: یکی از این کارخانه‌ها ۱۶۰ تن و کارخانه دیگر ۱۲۵ تن روغن خوراکی تولید کرده‌اند که هم‌اکنون در چرخه توزیع قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه روغن‌های تولیدی این دو کارخانه از نوع سرخ‌کردنی است، خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از سه هزار تن روغن خوراکی در استان در دست توزیع قرار دارد که بخشی از آن توزیع شده و بخش دیگر در حال توزیع است.

وی در پایان تأکید کرد: اولویت توزیع روغن خوراکی با فروشگاه‌هایی است که کالابرگ الکترونیکی ارائه می‌کنند.