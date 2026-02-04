۹۹ درصد روستاهای آبدانان دارای زیرساخت های کامل هستند

بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسیل‌های ویژه این شهرستان در استان ایلام، اعلام کرد: منطقه وسیعی از اراضی مستعد کشاورزی منتظر تخصیص منابع آبی است.

وی همچنین به پیشرفت‌های چشمگیر زیرساختی در مناطق روستایی، از جمله گازرسانی به روستاهاب دورافتاده و اتمام ۹۹ درصد پروژه‌های عمرانی، اشاره کرد و سد ورگر را کلید تبدیل شدن آبدانان به قطب کشاورزی آینده دانست.

فرماندار آبدانان تصریح کرد: این شهرستان با جمعیتی حدود ۶۰ هزار نفر، دارای ۴۰ هزار هکتار اراضی زراعی است که از این میزان، بیش از ۱۵ هزار هکتار آن دارای استعداد آبی شدن هستند.

نورمحمدی با اشاره به یک ظرفیت منحصربه‌فرد در شرقی‌ترین نقطه شهرستان، اظهار داشت: عقبه سد کرخه قابلیت عظیمی برای رونق کشاورزی شهرستان آبدانان دارد. در صورت صدور مجوز برداشت آب از عقبه سد کرخه، می‌توانیم ۱۵ هزار هکتار از اراضی کلات مورموری را آبی کنیم و نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از این نعمت بزرگ بهره‌مند شوند.

وی سد ورگر را دیگر پتانسیل مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: اگر به سد ورگر توجه ویژه شود، آینده‌ای درخشان به عنوان یک قطب کشاورزی برای آبدانان متصور است.

نورمحمدی در ادامه به خدمات صورت‌گرفته در طول دوران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در کنار قابلیت‌های توسعه، خدمات زیادی نیز به مردم ارائه شده است. یکی از این خدمات، احداث تونل کویر کوه بود که مسیر تردد به آبدانان را بسیار آسان‌تر از گذشته کرد؛ پیش از این، مسیر جاده کبیر بسیار صعب‌العبور بود.

وی همچنین بر توسعه خدمات در مناطق محروم تأکید کرد و نمونه‌هایی از پیشرفت‌ها را برشمرد: در روستاهای دوردست، شاهد تحولات بزرگی بودیم. قبلاً دانش‌آموزان در چادر یا کانکس تحصیل می‌کردند، اما امروزدر روستای دورافتاده‌ای مانند آب‌انار، ساختمان‌های آموزشی مجهز با امکانات رفاهی، گرمایشی و سرمایشی داریم.

فرماندار آبدانان با ابراز خرسندی از پوشش کامل خدمات زیربنایی در مناطق دورافتاده، اضافه کرد: در بحث آب، برق، گاز و آسفالت، مشکل عمده‌ای نداریم و توانستیم ۹۹ درصد خدمات را در دورترین نقاط شهرستان اجرا کنیم.