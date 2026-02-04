به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات فارس با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری نهاد انتخابات، گفت: اگر از مشارکت مردم یا تاثیرگذاری آنان بر سرنوشت خودشان صحبت میکنم تبلور عینی آن در برگزاری انتخابات قانونی تجسم می یابد تا بتواند با ظرفیت سازی زمینه مشارکت واقعی مردم را در سرنوشت خویش فراهم آورد.

وی ادامه داد: انتخابات یکی از مولفه های اصلی نقش آفرینی مردم است که می‌تواند زمینه را برای حاکمیت قانون و منطق در جامعه فراهم و استفاده درست از این ظرفیت می‌تواند چالش‌های ایجاد شده در برقراری ارتباط با نسل جوان و نوجوانان را حل کند.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری فارس مهم‌ترین چالش پیش‌رو را عدم نهادینه‌سازی مؤثر انتخابات برای اعتمادسازی و انتقال آن به نسل‌های بعد دانست و افزود: متأسفانه نتوانستیم تصویری درست از مشارکت و تجمع برای نسل جوان امروز ارایه دهیم و فرصت های زیادی را نه تنها از دست دادیم بلکه بعضا تبدیل به تهدید کردیم، همین باعث شده که نسل جوان ما تصور درستی از «تجمع» و «مشارکت» نداشته باشد و این سهل‌انگاری فرهنگی و اجتماعی بسیاری از پتانسیل و ظرفیت های کشور را به هدر داد.

حسنی انتخابات را فرایندی چند وجهی و متشکل از رأی دهندگان، هیات های نظارت و اجرایی و نامزدها دانست و گفت: انتخابات تنها زمانی می‌تواند کارآمد باشد که هر سه ضلع اصلی آن به درستی نقش‌آفرینی کنندو بستر خوبی را از نظر ساماندهی شعب، پشتیبانی و تدارکات، امنیتی و انتظامی را فراهم آورد

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری فارس در پایان با تأکید مجدد بر لزوم «اعتدال، انصاف و سعه صدر»، برگزاری شایسته انتخابات را بهترین راه برای دفاع از جایگاه آن دانست و ابراز امیدواری کرد که با اجرای قانونی و امیدآفرین این فرآیند، اقتدار کشور در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شود.