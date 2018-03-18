آمار دانشجویان بین المللی کانادا/ بیشترین تعداد مهاجرت از ۱۰کشور

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داده های موجود و گزارش های منتشر شده نشان می دهد که جذب دانشجویان بین المللی در اقتصاد کانادا تاثیر مثبت و با اهمیتی دارد.

وی افزود: در سال های ۲۰۱۵ میلادی و ۲۰۱۶ میلادی دانشجویان بین المللی در کانادا به ترتیب در حدود ۱۲.۸ میلیارد و ۱۵.۵ میلیارد دلار برای شهریه، تامین خوابگاه و مخارج جاری هزینه کرده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: این مبالغ به طور مستقیم و غیر مستقیم کمک شایانی به اقتصاد کانادا می کند. دانشجویان بین المللی در سال های ۲۰۱۵ میلادی و ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب ۱۰.۵ میلیارد و ۱۲.۸میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کانادا کمک کرده اند.

مهراد خاطرنشان کرد: رشد ۱۸ درصدی در دانشجویان بین المللی در سال ۲۰۱۶ میلادی ( ۵۲۳ هزار و ۹۷۱ دانشجو) در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی( ۴۵۷ هزار و ۸۲۸ دانشجو ) افزایش هزینه ای برابر با ۲۱.۲ درصد را ایجاب کرده است.

وی عنوان کرد: دانشجویان هندی، به ویژه دانشجویانی که در سطح کالج ها تحصیل می کنند، بیشتر از همه به این افزایش دامن زده است. بیشترین دانشجویان بین المللی در آنتاریو تحصیل می کنند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: تعداد دانشجویان بین المللی در این دانشگاه در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۹۵ هزار و ۷۱۹ و در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۳۳ هزار و ۲۲۶ نفر بوده است.

مهراد گفت: آنتاریو با بیشترین دانشجویان بین المللی بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد و بعد از آن، بریتیش کلمبیا با ۲۱.۶ درصد و کبک با ۱۳ درصد در مکان های دوم و سوم قرار دارند.

وی افزود: تعداد دانشجویان بین المللی در کانادا در سال ۲۰۱۵ میلادی در مجموع به تولید ۱۴۰ هزار شغل کمک کرده است. این تعداد شغل در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۶۸ هزار و ۸۶۰ شغل افزایش یافته است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اضافه کرد: هزینه کرد دانشجویان بین المللی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمد های مالیاتی در سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با ۲.۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۲.۸ میلیارد دلار بوده است.

مهراد عنوان کرد: در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش خدمات آموزشی بین المللی که بر اساس کل هزینه کرد دانشجویان بین المللی در کانادا سنجیده شده است، بالغ بر ۱۲.۵ درصد از کل صادرات خدماتی کانادا به سایر کشورهای جهان بوده است.

وی گفت: این ارزش در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۴.۵ درصد از کل صادرات خدماتی یا ۳ درصد از کل صادرات کانادا را در بر می گیرد.

چهره ماندگار علمی کشور افزود: در سال ۲۰۱۶ میلادی تعداد ۵۲۳ هزار و ۹۷۱ دانشجو با ویزای معتبر در کانادا تحصیل می کردند. این رقم تقریبا در کمتر از ۱۰ سال یعنی در سال ۱۹۹۵ میلادی ۸۴ هزار دانشجو بوده است.

مهراد تاکید کرد: از دانشجویان بین المللی که در اوایل دهه ۲ هزار میلادی که جذب دانشگاه های این کشور شده بودند، ۲۵ درصد اقامت دائم دریافت کرده اند. با وجود این، کانادا در مقایسه با آمریکا، انگلستان و استرالیا تعداد نسبتا کمی از دانشجویان بین المللی را پذیرش می کند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی بیشتر پیرامون افزایش در تعداد دانشجویان بین المللی در کانادا نشان می دهد که بیشتر دانشجویان به ترتیب از چین، هندوستان، کره جنوبی، فرانس، آمریکا، نیجریه، برزیل، عربستان سعودی، ژاپن و ویتنام برای تحصیل به این کشور مسافرت می کنند.

چهره ماندگار علمی کشور تاکید کرد: کشورهای یاد شده ۶۰ درصد دانشجویان بین المللی دانشگاه های کانادا را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: عملکرد کانادا در رتبه بندی های جهانی دانشگاه ها مثبت است.این کشور در بین ۵۰ دانشگاه نخست دارای سه دانشگاه ممتاز است. اما بررسی کیفیت آموزش براساس برنامه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نشان می دهد که کانادا در سال ۲۰۱۶ میلادی در جایگاه هفتم جهان قرار داشت.

وی گفت: رتبه کیفیت آموزشی کانادا در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۳ است که نسبت به استرالیا(۱۴)، انگلستان(۱۵)، و آمریکا(۲۵) به وضوح برتری دارد.